Los científicos que descubrieron el secreto del sistema inmune y ganaron el Premio Nobel de Medicina 2025

El Premio Nobel de Medicina 2025 ya tiene dueños, los galardonados son los científicos Mary Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi, quienes llevaron a cabo una investigación que se traduce en un avance científico histórico para la humanidad, pues se han encargado de develar los secretos del sistema inmune. Te contamos los detalles.

¿Quiénes son Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi?

Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi fueron nombrados como los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025 gracias a su destacada investigación acerca del sistema inmune y la manera en que este evita que nuestro cuerpo se dañe a sí mismo cuando le hace frente a los virus y bacterias que lo atacan, es decir, lograron entender cómo se mantiene bajo control el sistema inmune y evita la enfermedad autoinmune.

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

La ganadora, Mary Brunkow, es una científica estadunidense con especialidad en biología molecular e inmunología , egresada de la universidad de Washington. Actualmente se desempeña como gerente de Programa Senior en el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle.

Por su parte, el científico estadounidense Fred Ramsdell se graduó de la licenciatura en Ciencias, específicamente en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Washington. Asimismo tiene un doctorado en Biología Molecular.

Finalmente, Shimon Sakaguchi, nacido en Japón, y egresado de la Universidad de Kioto, se unió al equipo, gracias a sus importantes hallazgos sobre las células T reguladoras.

The 2025 medicine laureates identified the immune system’s security guards, regulatory T cells, which prevent immune cells from attacking our own body.



The fundamental knowledge that researchers have gained through the discovery of regulatory T cells and their importance for… pic.twitter.com/FuWlqLaeE9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

¿En qué consiste la investigación de células T ganadora del Premio Nobel de Medicina 2025?

La investigación por la que resultaron galardonados estos tres científicos es una verdadera revolución de la inmunología , pues ayuda a comprender cómo se generan las enfermedades autoinmunes severas.

En resumen, los galardonados lograron identificar a los guardias de seguridad del sistema inmune, las células T reguladoras, totalmente desconocidas hasta ahora, que básicamente evitan que las células inmunitarias ataquen al propio organismo que protegen.

Su descubrimiento impulsó el desarrollo de tratamientos para el cáncer y enfermedades autoinmunes. Además, a partir de este descubrimiento será posible para la medicina realzar trasplantes más exitosos.