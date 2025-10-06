31 minutos “baila sin cesar” a través de su primer Tiny Desk Concert en la radio nacional pública de Estados Unidos

31 minutos debutó en el prestigioso Tiny Desk Concert de la radio pública estadounidense NPR, grabado en Washington D. C. El show se estrenó este lunes como parte de la iniciativa El Tiny, que celebra la creatividad latina del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Con un set de siete canciones, Tulio Triviño, Bodoque, Patana y Juanín conquistaron el escritorio más famoso de la música global con sátira, emoción y energía.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Grabado el 29 de septiembre de 2025, incluyó clásicos como:



Mi muñeca me habló

Baila sin César

Mi equilibrio espiritual

La banda de títeres chilena se convirtió en el tercer grupo de títeres en presentarse en el programa, después de Barrio Sésamo y Fraggle Rock. Los creadores Álvaro Díaz y Pedro Peirano dirigieron un espectáculo que mezcló humor político, reflexión infantil y rock latino, en una producción que unió más de 15 artistas entre titiriteros, músicos y voces.

31 minutos en Tiny Desk es un hito para la música latinoamericana

El debut en NPR representa un reconocimiento artístico, apreciación al humor latino y a la animación con contenido social en un espacio reservado para las voces más destacadas de la música mundial. NPR, que recibió a artistas como Adele, Fito Páez y Bad Bunny, abrió una propuesta única que combina música, teatro y sátira política desde la mirada infantil.

La respuesta del público fue inmediata. En menos de 8 horas, el video superó las 11.8 millones reproducciones en YouTube. Miles de fans celebraron el regreso de los personajes que marcaron a generaciones.

La historia detrás de 31 minutos

Creado en 2003 por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, el programa 31 minutos nació como una parodia de los noticieros televisivos, pero rápidamente trascendió la pantalla. Su mezcla de humor absurdo, educación y crítica social convirtió a sus personajes en íconos de la cultura latinoamericana.

Tras su éxito en Chile y México, la banda evolucionó hacia giras internacionales, discos y películas. Con más de dos décadas de trayectoria, el equipo mantiene viva su esencia: reírse de la realidad para entenderla mejor.

¿Qué canciones interpretó 31 minutos en su Tiny Desk?

El setlist recorrió los mayores éxitos del grupo:



Mi equilibrio espiritual

Baila sin César

Objeción denegada

Calurosa Navidad

Mi muñeca me habló

Arwrarwrirwrarwro

Yo nunca vi televisión (Y luego sí pero después no)

31 minutos - Minilolas - Minilolas

Cada canción estuvo acompañada de coreografías, bromas y efectos visuales.