Mucho ojo: Así es la estafa del retrovisor que se viraliza en CDMX y pone en riesgo a las familias

Un nuevo fraude se está haciendo tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales, pues usuarios han denunciado que dentro de la Ciudad de México (CDMX) se comenzó a hacer presente la “ estafa del retrovisor” con la cual los ciberdelincuentes roban miles de pesos en cuestión de minutos.

Esta estafa consiste en que los delincuentes buscan “enganchar” a las víctimas con un percance vial que supuestamente quieren arreglar, sin embargo, los ladrones aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas para robar miles de pesos con ayuda de un enlace malicioso.

¿Cómo es la estafa del retrovisor en la CDMX?

De acuerdo con los testimonios que se han recabado en las diferentes plataformas de las redes sociales, en primera instancia los delincuentes rompen uno de los retrovisores del vehículo de la persona que será la víctima en turno. Tras ello, colocan un número telefónico en el cual los afectados “podrán localizar” al responsable de los daños.

Una vez que se consigue el primer contacto entre las víctimas y los ciberdelincuentes , los estafadores envían un enlace de una supuesta asegurada. Será en este apartado en donde las víctimas al colocar los datos bancarios pondrán en riesgo su información personal.

¿Cómo evitar caer en la estafa del retrovisor?

Para evitar ser víctima de la estafa del retrovisor, la primera recomendación que dan las autoridades es el de llamar inmediatamente a la asegurada de la víctima, esto antes de entrar en contacto con el número que proporcionen los posibles defraudadores.

De igual forma, se recomienda que en caso de sospechar sobre esta práctica, lo mejor es “quedarse con el golpe”, pues en muchas ocasiones estas personas se pueden volver violentas y amenazantes contra las víctimas.

Fraudes vehiculares en la CDMX

Con el nuevo fraude que ha entrado a la Ciudad de México, vale la pena enlistar las estafas más comunes que se realizan en la capital del país:

Montachoques

Falsos vendedores de autos

Falsos compradores de autos

Estafas de ventas de artículos en línea

¿Dónde denunciar estafas en la CDMX?

Vale la pena mencionar que en caso de caer en alguna de las estafas antes mencionadas, las autoridades capitalinas ponen a disposición el número 089 y el 911 para realizar las denuncias correspondientes.

De igual forma, se puede ingresar al siguiente enlace del gobierno capitalino para iniciar con los procesos de las denuncias en cuestión.

