Recomendaciones para evitar fraude por suplantación de identidad de entidades financieras

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta debido a que 16 instituciones denunciaron la suplantación de identidad para cometer fraudes y aquí te decimos cuáles son para que no seas víctima de la delincuencia.

Alertan por suplantación de identidad de entidades financieras

De acuerdo con la autoridad, se usó de forma indebida y sin autorización el nombre comercial, denominación y logo de 16 entidades financieras, para conocer la lista completa puedes consultar el siguiente enlace .

En algunos casos los delincuentes utilizan los nombres de estas entidades financieras para ofrecer créditos a través de llamadas o correos electrónicos; sin embargo, se trata de una estafa.

Recomendaciones para evitar caer en un fraude

En la actualidad no hay quien se salve de la delincuencia y las autoridades recomiendan a las personas desconfiar del dinero fácil y Banco Azteca recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

Evita compartir información personal y verifica que estés utilizando una página oficial al ingresar datos

Memoriza tus contraseñas y utiliza una clave poco común

Cambia tus contraseñas cada tres meses

Realiza operaciones en una computadora personal

No abras mensajes sospechosos

¿Qué es el robo de identidad y cómo evitarlo?

El robo de identidad ocurre cuando una persona adquiere de forma fraudulenta la información confidencial de otra con el fin de cometer algún delito.

Por ello, es fundamental estar alerta a ciertas señales como facturas por deudas no reconocidas, actividades sospechosas en tus cuentas bancarias, notificaciones sobre cuentas nuevas abiertas a tu nombre y sin tu consentimiento.

En caso de que detectes alguno de estos es importante que de inmediato informes a la institución financiera correspondiente y cambies tus contraseñas, verifica tus informes crediticios y proteger tus datos confidenciales.

