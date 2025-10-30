Doodle de Pac-Man; los datos que debes conocer sobre el emblemático videojuego

Google sorprendió a millones de usuarios con un doodle especial para celebrar Halloween 2025, inspirado en uno de los videojuegos más icónicos de todos los tiempos: Pac-Man .

Este homenaje no solo celebra la festividad más tenebrosa del año, sino también la historia de un personaje que marcó a generaciones de jugadores y se convirtió en un símbolo mundial de la cultura pop.

Un doodle interactivo que ya es tendencia

El doodle interactivo permite jugar directamente desde la página principal del buscador, donde los usuarios pueden recorrer ocho niveles, algunos inspirados en los fantasmas clásicos del videojuego: Blinky, Pinky, Inky y Clyde.

El objetivo sigue siendo el mismo que en 1980: comer todos los puntos del laberinto sin ser atrapado.

Un homenaje al clásico de Namco

Pac-Man fue lanzado el 22 de mayo de 1980 por la compañía japonesa Namco, creada por el diseñador Toru Iwatani. En su momento, el videojuego revolucionó la industria por su diseño simple, su jugabilidad adictiva y su enfoque no violento, algo poco común en los arcades de la época.

El personaje, originalmente llamado Puck-Man en Japón, fue rebautizado como Pac-Man para evitar que el nombre fuera modificado ofensivamente en los mercados occidentales.

Desde entonces, el juego ha vendido millones de copias, inspirado películas, series y hasta canciones, consolidando su lugar como uno de los videojuegos más influyentes de la historia.

Segundo doodle de Pac-Man en la historia de Google

Aunque Google ha lanzado miles dedoodle desde 1998, este es solo el segundo dedicado a Pac-Man. El primero apareció el 21 de mayo de 2010, con motivo del 30 aniversario del videojuego.

Aquel diseño se volvió tan popular que Google decidió mantenerlo en línea de forma permanente y aún puede jugarse desde este sitio de Google .

Ahora, quince años después, el buscador retoma la nostalgia del clásico con un toque tenebroso y nuevos laberintos ambientados para Halloween.

Pac-Man, un ícono que nunca pasa de moda

Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, Pac-Man sigue siendo un referente cultural. Su imagen ha aparecido en desfiles, museos, festivales de videojuegos y colecciones de arte digital.

Incluso en 2025, sigue demostrando que los clásicos nunca mueren y que la combinación entre tecnología, historia y diversión puede cautivar a cualquier generación.

