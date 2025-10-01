Muere doctora cubana en hospital de Veracruz; Embajada de Cuba lamenta el fallecimiento

La comunidad médica del IMSS Bienestar está de luto tras la repentina muerte de la doctora Zunilda Torres Rodríguez, especialista cubana en Medicina Física y Rehabilitación, quien falleció mientras cumplía con su labor en el Hospital Civil “Dr. Luis F. Nachón” de Jalapa, Veracruz. Su deceso fue confirmado tanto por autoridades de salud estatales como por la Embajada de Cuba en México, que expresó profundo pesar por la pérdida de una de sus profesionales en misión.

La noticia causó conmoción en el gremio médico y en la población veracruzana, ya que la doctora era parte del grupo de especialistas enviados a México como parte del convenio de cooperación en salud entre ambos países.

¿Qué pasó en el IMSS Bienestar de Veracruz?

De acuerdo con los reportes oficiales, la doctora Zunilda Torres Rodríguez perdió la vida de manera súbita la mañana del lunes 29 de septiembre, dentro de las instalaciones del hospital donde trabajaba. Aunque no se han revelado las causas específicas de su fallecimiento, autoridades de salud señalaron que ya se iniciaron los procedimientos médicos y legales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Con pesar despedimos a Dra. Zunilda Torres, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, q servía al pueblo🇲🇽 en Veracruz



Tras confirmarse la noticia, los Servicios de Salud de Veracruz activaron los protocolos correspondientes. Se notificó de inmediato al consulado cubano y se comenzó con la coordinación para la repatriación del cuerpo. Durante la jornada de salud “Por un corazón saludable”, realizada en el Parque Juárez de Jalapa, se pidió un minuto de aplausos en su memoria, como muestra de respeto a su labor profesional y a su entrega en beneficio de la población mexicana.

La embajada cubana lamenta el fallecimiento de la médica

La Embajada de Cuba en México emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente el fallecimiento de la doctora Torres Rodríguez. En el mensaje expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de la médica, además de reconocer su compromiso con la misión internacionalista de brindar atención en comunidades mexicanas.

La embajada agradeció también al IMSS Bienestar y a las autoridades de Veracruz por el acompañamiento y apoyo brindado en este proceso tan sensible. La muerte de la doctora fue calificada como una pérdida no solo para Cuba, sino también para el sistema de salud mexicano, al que contribuyó con profesionalismo y vocación de servicio.