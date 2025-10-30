Halloween: el mejor lugar para conseguir el disfraz de tu mascota

Si aún no tienes preparado el disfraz de Halloween para tu mascota, no te preocupes pues en adn Noticias te decimos dónde puedes encontrar los mejores atuendos a excelentes precios en CDMX además del mercado de la Merced y la Lagunilla que son los más conocidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tianguis de Río Blanco

Tianguis de Río Blanco ubicado en la colonia Valle Gómez en la alcaldía Gustavo A. Madero, la forma más sencilla de llegar es en Metro, la estación Valle Gómez de la línea 5 es la que queda más cerca. También puedes usar la línea 5 del Metrobús y bajar en la estación San Lázaro o Ricardo Flores Magón.

Tianguis de Parque Calles

Esta ubicado cerca del Metro San Juan de la línea 4. Ahí encontrarás una gran diversidad de disfraces para perros y gatos de todos los tamaños y los precios van desde los 150 pesos.

Mercado de Jamaica

Aunque este lugar se caracteriza por la venta de flores y adornos, entre los pasillos puedes encontrar disfraces para mascotas . Se encuentra en Carril 3, local 818, Colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza. La forma más sencilla de llegar es en la línea 9 del Metro y bajar en la estación Jamaica.

Correo mayor en el Centro Histórico

El Centro Histórico se caracteriza porque encuentras de todo y los disfraces para mascotas no son la excepción; los precios varían desde los 35 pesos hasta los 200 pesos dependiendo del estilo y tamaño. La ubicación exacta es Calle del Correo Mayor 12, en el centro de la capital.

Así que ya no tienes pretexto para disfrazar a tu lomito o michi de diablo, calabaza o vampiro y salir a pedir calaverita como se debe.

Perrito disfrazado de calabaza para Halloween 2024 se hace viral en redes sociales [VIDEO] Un perrito disfrazado de calabaza se viralizó a través de redes sociales. Halloween 2024 está más cerca que nunca y dueños visten a sus mascotas para la temporada.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.