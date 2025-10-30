Tablet, audífonos y funda: el combo ganador; Lenovo remata productos a súper precio

La tablet Lenovo Tab Plus se ha puesto a la venta con una promoción bastante atractiva: 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pantalla de 11.5 pulgadas con resolución 2K, además incluye funda y audífonos.

El precio de lista era de cuatro mil 999 pesos y ahora se ofrece en tres mil 942 pesos , lo que representa un ahorro estimado del 21%.

Especificaciones clave de la tablet Lenovo

A continuación, esto es lo que hace especial a la tablet y por lo que vale la pena esta promoción de Amazon :



Procesador: MediaTek Helio G99 (6 nm, ocho núcleos: 2× Cortex-A76 a 2.2 GHz y 6× Cortex-A55 a 2.0 GHz))

(6 nm, ocho núcleos: 2× Cortex-A76 a 2.2 GHz y 6× Cortex-A55 a 2.0 GHz)) RAM y almacenamiento : 8 GB de RAM LPDDR4x (soldada) y almacenamiento interno de tipo UFS 2.2 de 128 GB (hay versiones de hasta 256 GB) y ranura microSD hasta 1 TB

: 8 GB de RAM LPDDR4x (soldada) y almacenamiento interno de tipo UFS 2.2 de 128 GB (hay versiones de hasta 256 GB) y ranura microSD hasta 1 TB Pantalla: 11.5″ con resolución 2000 × 1200 píxeles (2K) y frecuencia de actualización de 90 Hz. Brillo aproximado 400 nits

(2K) y frecuencia de actualización de 90 Hz. Brillo aproximado 400 nits Audio y extras: Sistema de ocho altavoces JBL (4 tweeters + 4 woofers) con soporte para Dolby Atmos , lo que la hace destacar en términos de experiencia multimedia

(4 tweeters + 4 woofers) , lo que la hace destacar en términos de experiencia multimedia Batería y carga: Capacidad de 8,600 mAh aproximadamente , con carga rápida por USB-C de hasta 45 W

, con carga rápida por USB-C de hasta 45 W Sistema operativo: Android 14 de fábrica, con promesa de actualizaciones

¿Para quién es?

Esta tablet se presenta como una opción sólida para usuarios que buscan un equipo versátil de entretenimiento, estudio y hasta productividad ligera:



Si lo tuyo es ver series/películas , escuchar música, quieres buena pantalla y buen sonido, cumple muy bien

, escuchar música, quieres buena pantalla y buen sonido, cumple muy bien Para tareas de oficina , navegación web, consumo de contenido, también está bien posicionada

, navegación web, consumo de contenido, también está bien posicionada Si esperas rendimiento ultra-alto para juegos exigentes, edición pesada o competir con tablets premium de gama alta, tendrás que aceptar compromisos: algunos analistas señalan que el Helio G99 no está al nivel de chips de gama premium.

