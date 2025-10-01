¡Héroe! Joven de Neza usa una tina para entregar comida durante las inundaciones

Las lluvias en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, provocaron que miles de personas quedaran “atrapadas” en sus casas por el enorme nivel de las inundaciones, pero esto no detuvo a un joven que tenía una ingeniosa idea para ir por la despensa.

En redes sociales se ha hecho viral un video de un chico que utilizó una tina y dos palos para, literalmente, navegar entre la inundación, ir a la tienda y comprar comida para su familia, algo que millones de personas han aplaudido.

Video de joven repartiendo comida en una tina en Neza

Su mamá grabó el momento en el que regresaba a casa, mientras iba por la calle San Ángel, cerca del Hotel San Rugarco. El joven llegó gritando “lo que tengo que hacer por mi jefa” y “ya llegó su Didi, Didi entregas. Aviénteme un lazo, jefa, ya me cansé. Entregas VIP”.

El joven llevó despensa a su familia de una tienda local, con lo poco que quedaba, considerando que muchos productos se agotaron durante la noche y otros vecinos fueron a comprar para tomar previsiones.

El joven, llamado Mario, conmovió a miles de personas en redes sociales con sus acciones, demostrando un ejemplo de cómo son los mexicanos ante cualquier tragedia , buscando una solución ingeniosa y brillando por las buenas acciones.

Lista de colonias afectadas por las lluvias

Hay varios puntos del municipio de Neza que sufrieron por las intensas lluvias del pasado fin de semana. Algunas de las más afectadas fueron:

Loma Bonita

Reforma

Constitución

Águila

Agua Azul

Metropolitana

Evolución

Vergel

Lo que se traduce en miles de familias afectadas por las inundaciones ; de hecho, el gobierno informó que entregará un apoyo económico a todas ellas, para que puedan recuperar tan si quiera un poco de lo que perdieron por el nivel de las inundaciones.