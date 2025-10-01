Así es el Arte Latte Kawaii que está causando furor en redes sociales

La creatividad japonesa no tiene límites y ahora con el Arte Latte Kawaii nuevamente el país del sol naciente se ha convertido en tendencia debido al entusiasmo que provoca entre los comensales. Aunque el momento es efímero, es suficiente para alegrar a los amantes del café.

Y es que ya sea desde un tierno panda, hasta los personajes de anime más complicados, los comensales no dudan en hacer una sesión de fotos para presumir en redes sociales antes de que esta obra de arte desaparezca con un sorbo.

Runa Kato is a Japanese latte artist renowned for her adorable and intricate 3D latte art creations.



¿Qué es el Arte Latte Kawaii?

El Arte Latte Kawaii es una sorprendente expresión artística que ha cobrado vida en las cafetería de Japón y algunas del mundo. Con estas obras no solo se sorprende a los comensales con una rica bebida caliente, sino también con la creatividad visual. Con destreza, los baristas increíbles imágenes, las cuales varían, dependiendo del gusto de los clientes.

Hello Kitty, Totoro, Pikachu, Sailor Moon, Dragon Ball, Demon Slayer, Los Caballeros del Zodiaco, Los Diarios de la Boticaria, Naruto, Winnie Pooh, perros, gatitos y pandas son los diseños más solicitados.

¿Qué significa Kawaii?

Kawaii es una de las palabras más usadas por los japoneses en su vida cotidiana y se utiliza como descripción de algo que es lindo o tierno. Suele usarse para comida, animales, ropa, artículos de decoración, entre muchas otras cosas más.

Gracias al anime, los videojuegos y los festivales que promueven la cultura asiática la palabra “kawaii” comenzó a traspasar fronteras, entre ellas la de México.

¿En qué parte de la CDMX hay cafeterías Kawaii?

En la Ciudad de México es posible encontrar cafeterías Kawaii , que son ideales para pasar tiempo con los amigos o simplemente para relajarse. Entre las más destacadas están:

Cafec: Colonia del Valle en la calle Agustín González de Cossío 231 y en la Colonia Nápoles en la dirección Plaza Dakota 95

Kochi Kochi Land: San Francisco Coacalco en Av. José López Portillo #1, Col. Bosques del Valle en Plaza Cosmopol