¡Nueva polémica! Galán de telenovelas enfrenta una demanda millonaria

El actor Roberto Romano protagoniza una nueva polémica, esta vez, no por su carrera artística, sino por un pleito legal iniciado por un familiar cercano. Trascendió que su primo presentó una demanda en su contra por daño moral en la que solicita una compensación económica de hasta ¡3 millones de pesos!

En su demanda, el primo del galán de telenovelas señaló que Romano lo había insultado y humillado a través de mensajes en redes sociales . Esta situación no solo había tensado la situación entre ambos, sino que también detonó un conflicto que fracturó la relación del actor con el resto de los integrantes de su familia, además de que escaló al ámbito judicial.

Actualmente, el actor no ha podido ser emplazado porque se mantiene fuera del alcance de las autoridades; razón por la cual, las autoridades están considerando la posibilidad de notificarlo mediante edictos.

¿Qué pasó con Roberto Romano? Las polémicas en las que se ha visto involucrado

A sus 35 años de edad, el protagonista de telenovelas se ha visto envuelto en diversas polémicas que dañaron su carrera artística en México. Además, del reciente conflicto con su familia, anteriormente, el famoso había quedado vetado de las telenovelas mexicanas por conductas agresivas y comentarios misóginos en contra de sus compañeras de reparto.

Pero, este tipo de conductas no son nuevas pues se sabe que cuando Roberto Romano tenía 21 años vivió un fuerte episodio con su madre, Ana Rosa Corona, quien llamó a la policía porque el joven actor la insultó e intimidó en su casa. Más tarde, en 2020 se filtraron supuestos mensajes donde Romano amenazaba e insultaba a una mujer con un lenguaje racista, escándalo que incluso le costó su papel en la telenovela Imperio de Mentiras.

A lo largo de su carrera, Roberto Romano se ha visto involucrado en una serie de situaciones que ponen en evidencia su carácter explosivo y violento, por lo que varios productores rechazan trabajar con él.

¿Quién es Roberto Romano y cómo se hizo famoso?

Roberto Romano estudió actuación en la CDMX y saltó a la fama gracias a su trabajo en producciones como Teresa, La fuerza del destino y El bienamado. También ha participado en series como: Señora de Acero, El Conde, La piloto, Falsa identidad y Sed de Venganza, entre otras.

En 2021, Romano inició su participación en realities y como era de esperarse se convirtió en uno de los participantes más polémicos, sobre todo, por sus comentarios racistas hacia una de las concursantes. Su paso por realities provocó que el público atacara a Mazda México, la marca que lo había presentado como su nueva imagen.