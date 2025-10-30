¿Es peligrosa? Esta es la cirugía que se hizo Ninel Conde para cambiar de color de ojos

¿Ninel Conde, eres tú? La cantante y actriz conocida como ‘El bombón asesino’ sorprendió a sus fans en redes sociales con una cirugía fuera de lo común: la famosa se cambió de color de ojos.

Sí, aunque no lo creas, la intérprete de 49 años compartió un video en el que presumió que ya no luce ojos cafés claro, sino que se ha convertido en una ‘ojiverde’. Pero, ¿cómo lo logró? En adnNoticias te explicamos cuál es la cirugía a la que se sometió Ninel Conde y cuáles son los riesgos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuál es y en qué consiste la cirugía que se hizo Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos?

En sus redes sociales, Ninel Conde explicó a sus fans que, después de mucho pensarlo, decidió someterse a esta cirugía innovadora para cambiar el color de sus ojos, pues asegura que conoce a varios famosos que lo habían hecho con resultados sorprendentes.

Finalmente, la famosa decidió cambiar el café de sus ojos por un verde olivo. La cirugía a la se sometió Ninel Conde se llama queratopigmentación, también conocdida como tatuaje corneal, que consiste en modificar el color del iris de manera permanente.

Esta cirugía tiene un uso terapéutico, pues el especialista aplica pigmento, en este caso verde olivo, a la córnea del ojo, ya sea para cubrir defectos de la córnea o del irs. Pero, últimamente, también se ha estado realizando con fines estéticos, pues también funciona para cambiar el color del iris de manera permanente.

“No puedo creer lo natural que se ve, me encanta el color. Estaba dudando si entre grises, verde olivo o verde jade, pero no, nos quedamos con este (…) no tiene ni 20 minutos que me hicieron la operación”, relató Ninel.

El cirujano aplica gotas anestésicas en los ojos y, después, crea un canal en la córnea con láser o microinstrumentos para introducir el pigmento. Se trata de una cirugía que dura apenas unos 30 minutos, pero es irreversible.

Tras la cirugía, la famosa presumió su nuevo color de ojos y aseguró estar muy contenta con los resultados de la operación.

¿Cuáles son los riesgos de cambiar el color de tus ojos?

A pesar de que la cirugía ha resultado exitosa, por ejemplo, en el caso de Ninel Conde, estudios publicados en PubMed Central (NIH) y Cleveland Clinic, revelan que existen riesgos severos como: pérdida o daño en la visión, glaucoma, fotofobia, infecciones, rechazo del pigmento, opacificación de la córnea (que podría requerir trasplante) y la dificultad para realizar futuros procedimientos oculares como una cirugía de cataratas, ya que el pigmento provoca que la córnea se ponga opaca y dificulte la visión del cirujano.

Y es que, hasta el momento, no hay suficiente evidencia científica que respalde su seguridad y eficacia, por lo que no se recomienda realizar el cambio de color de ojos como Ninel Conde.