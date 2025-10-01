En esto queda el precio del Game Pass de Xbox tras el aumento del 50%

Como parte de los cambios en los servicios de streaming en la República Mexicana, Xbox Game Pass anunció que el precio del plan Ultimate sufrió un aumento de hasta el 50% en el país, lo cual hace que el costo pase de los 299 a 449 pesos mexicanos, lo cual puede representar una inversión de hasta 5 mil 388 pesos al año.

A pesar del incremento en el costo de este plan, considerado como uno de los más adquiridos por los gamers en México, la compañía de Microsoft justificó el alza gracias a que se incluirán más de 400 juegos para PC y consola, además que brindarán la opción de videojuegos en la nube ilimitados.

¿Cuáles son los precios de los planes del Xbox Game Pass?

Afortunadamente para el resto de los gamers en México el incremento en el precio del Xbox Game Pass únicamente se aplicó para el plan Ultimate, pues tanto el Essential y Premium mantuvieron sus mismos costos.

Con esto dicho, el precio de los planes son los siguientes:

Essential : 169 pesos al mes

: 169 pesos al mes Premium : 219 pesos al mes

: 219 pesos al mes Ultimate: 449 pesos al mes

¿Qué incluye cada plan del Xbox Game Pass?

Es importante mencionar que cada uno de los planes antes mencionados cuentan con beneficios diferentes para los usuarios, pues de acuerdo con la misma plataforma de Xbox éstos pueden incluir desde 50 hasta más de 400 videojuegos.

Los planes incluyen lo siguiente:

Plan Essential : Más de 50 juegos para descargar gratis en la consola, PC y dispositivos compatibles, títulos con streaming, multijugador en línea y beneficios para juegos como COD y League of Legends

: Más de 50 juegos para descargar gratis en la consola, PC y dispositivos compatibles, títulos con streaming, multijugador en línea y beneficios para juegos como COD y League of Legends Plan Premium : Más de 200 juegos para descargar gratis en la consola, PC y dispositivos compatibles, nuevos lanzamientos de la consola, reducción en el tiempo de espera en juegos online, beneficios en juegos como COD y demás

: Más de 200 juegos para descargar gratis en la consola, PC y dispositivos compatibles, nuevos lanzamientos de la consola, reducción en el tiempo de espera en juegos online, beneficios en juegos como COD y demás Plan Ultimate: Más de 400 juegos para descargar gratis en la consola, PC y dispositivos compatibles, incluye EA Play y Ubisoft, juegos en streaming

Videojuegos que se pueden descargar con el Game Pass

Entre los videojuegos que se pueden descargar con el Game Pass de Xbox, destacan Call Of Duty (COD), Diablo IV, Hogwarts Legacy, Crash, FC, Minecraft, Forza Horizon 5, Grand theft Auto V, Gears Of War y muchos más.

