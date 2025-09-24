¡No estamos solos! Las 4 razas extraterrestres que científicos de EUA investigan y podrían estar entre nosotros
Un físico estadounidense reveló ante el Congreso de EUA algunas de las características de los tipos de extraterrestres que habitan el universo.
La existencia de extraterrestres sigue siendo un misterio en la actualidad, sin embargo, cada vez hay más científicos reconocidos que hablan sobre seres provenientes de otros planetas, ampliando las hipótesis, así como las interrogantes.
De acuerdo Eric Davis, físico reconocido en Estados Unidos, hay cuatro tipos de extraterrestres y son: Grises, Nórdicos, Insectoides y Reptilianos. Dicha afirmación la hizo en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, la cual desató muchos comentarios, pues aseguró que estos tipos de extraterrestres viven en el universo y manejan las naves no identificadas (OVNIS).
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Cómo son los diferentes tipos de extraterrestres?
Según el físico, los extraterrestres tienen aspectos diferentes y dicha información ya es de conocimiento por parte de las autoridades de Estados Unidos.
- Extraterrestres grises: Pequeñas criaturas de piel gris y lisa, ojos negros grandes, sin nariz u orejas
- Extraterrestres nórdicos: Se parecen a fuertes humanos escandinavos, tienen piel clara, ojos azules y cabello rubio brillante
- Extraterrestres insectoides: Tiene características similares a los insectos, por ejemplo múltiples brazos y piernas
- Extraterrestres reptilianos: Son seres que, así como los reptiles, cambian de forma
Vagabundo cósmico está bajo sospecha; 3I/ATLAS podría ser una nave extraterrestre y no un cometa interestelar
Un objeto detectado en julio de 2025 ha generado debate: ¿es el cometa 3I/ATLAS un visitante natural del cosmos o una nave extraterrestre con propósito oculto?
Es necesario que el gobierno de EUA obtenga más respuestas
En el podcast The Endless Void con Kritin Fisher, Eric Burlison, congresista republicano de Missouri, pareció no estar convencido de lo dicho por el físico nuclear (cuya audiencia fue a puerta cerrada), pero sí cree que es necesario que el gobierno estadounidense obtenga más respuestas. “El presidente tiene una postura abierta a la divulgación” y “sería histórico que se sincerara con el pueblo si hubiera información disponible”.
De acuerdo con algunas opiniones, el científico pudo estar transmitiendo información que le proporcionaron fuentes, en lugar de haber tenido avistamientos él mismo. No obstante, no se pone en duda que Eric Davis tiene formación en física avanzada y décadas de experiencia en consultoría relacionada con los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.