Tendencias en uñas de otoño para lucir espectacular y a la moda

Comenzó el otoño 2025 y con él llegan nuevas tendencias en uñas con una nueva paleta de colores bajo el brazo. Para esta temporada la manicura combinan elegancia y tonos inspirados en la naturaleza. Los colores que marcarán pauta son el verde en diferentes tonalidades, marrones cálidos como el chocolate, y otros tonos terrosos que reflejan la calidez y sofisticación de la época.

Este otoño 2025, las uñas se convierten en el complemento ideal para tus looks con botas, bufandas y ese infaltable latte de calabaza que marca la temporada. A continuación, te presentamos las tendencias que marcarán la pauta en salones de belleza y redes sociales.

Uñas para otoño 2025

Entre los colores que cobran fuerza este otoño destaca el verde en varias versiones, desde el verde bosque profundo, hasta tonos grisáceos, salvia y oliva, considerados la alternativa moderna a los clásicos tonos nude. Este color simboliza la conexión con la naturaleza, aportando a las uñas un aire elegante y natural.

El marrón chocolate sigue siendo un favorito infaltable por su capacidad de combinar con cualquier estilo otoñal y aportar un aspecto cálido y refinado. Además, otros tonos tierra como el caramel latte, beige y café con leche, están presentes para quienes busquen un look natural y pulido.

Rojos profundos como el burgundy y vino tinto aportan intensidad y elegancia. Colores inesperados como mostaza suave, dorados apagados, azules oscuros y púrpuras también harán su aparición para quienes deseen un toque especial y armonioso.

Los tonos terrosos son los reyes absolutos de la temporada, pero no llegan solos. A su lado conviven rojos cereza, rosas empolvados y destellos dorados -de acuerdo con Judith García, fundadora de Mani Cure.

Estilos y acabados

La manicura de otoño 2025 no solo se trata de colores, sino también de texturas y diseños. Se combinarán acabados mate y brillantes, y se mantendrá la tendencia hacia uñas cortas y de longitud media que transmiten comodidad y sofisticación natural.

No te olvides de que puedes agregar detalles como cristales y pinceladas en capas para darle un toque más personal.

La belleza de las uñas realza cualquier outfit y muestra el estado de ánimo, haciendo que las manos reflejen tanto moda como autenticidad.

Las uñas para el otoño 2025 estarán dominadas por tonos inspirados en la naturaleza, con el verde en el centro de la escena, complementado por marrones cálidos y rojos intensos, todo acompañado por estilos cómodos, elegantes y versátiles.

