Fecha de estreno, personajes y de qué tratará Welcome to Derry, la nueva serie de It

Después del éxito en taquilla obtenido por las más recientes adaptaciones de It a cargo del director argentino Andy Muschietti, HBO ha decidido seguir con el desarrollo del universo del payaso Pennywise , es por eso que este octubre tendremos el estreno de la serie de It, una producción que ampliará el “lore” de la obra original con la finalidad de tener un panorama más amplio y apegado al libro.

¿De qué trata la nueva serie de Pennywise?

It Welcome to Derry, será una precuela de lo ocurrido en It 1 (2017) y It (2019), esta se ambientará 27 años antes de que conociéramos al “Club de los perdedores”, la acción girará en torno al primer grupo de niños que tuvo que enfrentar a la entidad espacial Pennywise, en lo que fue su primer ciclo de terror, antes de dormir por un largo tiempo.

Algunos fans especulan que podamos tener un vistazo al origen verdadero de It, e incluso contar con la aparición de la tortuga cósmica, un personaje clave de la novela y que es el principal rival del payaso Pennywise, todo esto partiendo de la visión fiel y creativa que ha tenido Muschietti con las dos películas previas, dondé nos mostró facetas de la criatura que antes no habíamos visto en pantalla.

Derry, el pueblo favorito Stephen King

Derry, es uno de los epicentros ficticios favoritos del “Rey del Terror”, este es un pueblo en la localidad de Maine y que está inspirado en Portland Maine, ciudad dondé creció y vivió por muchos años Stephen King.

Esta es la localidad más recurrente de la obra de King y es descrito como un pueblo pequeño y misterioso con habitantes extraños y terroríficos, algunas de las novelas más famosas que se desarrollan en Derry son:



It (1986)

Insomnia (1994)

El cazador de sueños (2001)

11/22/63 (2011)



Este es el cast de It Welcome to Derry

It Welcome to Derry, es una producción a cargo de HBO , por lo cual las expectativas son muy altas, contará de nueva cuenta con la dirección del director Andy Muschietti, quien se especializa en el género de terror y ha tenido un muy buen toque a la hora de adaptar la obra.

Bill Skarsgard tendrá el rol protagónico e interpretará de nueva cuenta al payaso siniestro Pennywise, Skarsgard se ha consolidado como un actor multifacético y para muchos fans es el mejor intérprete de It.

Además se contará con las participaciones de los actores Jake Gosden, Chris Chalk, Taylour Page y Madeleine Stowe.

Duración y fecha de estreno

La serie It Welcome to Derry tendrá un formato de miniserie con 6 capítulos de duración de aprox (30-45 min) y será transmitida a través de la plataforma de streaming HBO MAX.

La fecha exacta del estrenó no ha sido revelada, pero sabemos que llegará el mes de octubre y se estrenará un episodio por semana cada domingo, aquí te dejamos el primer tráiler:

