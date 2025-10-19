El cometa Lemmon será visible en México: Fecha y cómo encontrarlo

Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un gran espectáculo durante varios días gracias al cometa C/2025 A6 Lemmon, un hermoso cuerpo celeste que se puede ver a simple vista y que ya ha sorprendido a miles de personas durante la madrugada.

El cometa Lemmon fue descubierto el 3 de enero del 2025 por el astrónomo Carson Fuls, del Observatorio Mount Lemmon, en Arizona, gracias a un programa que le da seguimiento a los cuerpos menores del Sistema Solar, en especial a aquellos que se encuentran cerca de nuestro planeta.

¿Qué es el cometa Lemmon?

Se trata de un pequeño cuerpo celeste que gira alrededor del Sol, a una distancia de 36 mil millones de kilómetros, por lo que puede completar su ciclo cada mil 350 años. Es decir, en la Tierra debemos aprovechar el mes de octubre de 2025 para observarlo y analizarlo, ya que después desaparecerá durante más de un milenio.

El cometa tiene una cola de color azul iónica, que se produce gracias a la sublimación de los hielos al acercarse al Sol. También se le ha visto con una cola amarilla, un color provado por las partículas que reflejan la luz solar.

Fecha para ver el cometa Lemmon

El cometa Lemmon es visible desde este momento en la mayor parte del hemisferio norte de la Tierra, es decir, en México, Estados Unidos, Canadá y Europa se puede encontrar de manera “sencilla”.

El 21 de octubre es el día en el que más se recomienda buscar al cometa Lemmon, ya que se encontrará a 101 millones de kilómetros de la Tierra y será visible como una estrella que deja un rastro a su paso, aunque seguirá apareciendo hasta el mes de noviembre.

Hoy en #cielosESA...@Eldelron nos envía estas espectaculares imágenes del cometa C/2025 A6 Lemmon. Se puede captar a simple vista. Búscalo cerca de la Osa Mayor al anochecer, dirección NO y antes del amanecer NE



¡Muchas gracias @Eldelron por tus fotos y las claves para poder… pic.twitter.com/VNB7Wb7kuN — ESA España (@esa_es) October 17, 2025

¿Cómo encontrar el cometa Lemmon?

Y claro, la mejor recomendación para ver este cometa es encontrar un lugar despejado, con poca o nula contaminación lumínica, y buscarlo durante la madrugada (antes de que salga el Sol).

