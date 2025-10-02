Robo de cámaras a reporteros, saqueos y actos vandálicos en marcha por el 2 de Octubre

En el marco de la marcha conmemorativa por el 2 de octubre, manifestantes con el rostro cubierto y vestidos de negro, vandalizaron y saquearon tiendas de conveniencia a su paso por el Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Guerrero, Ciudad de México (CDMX).

Los sujetos irrumpieron en los establecimientos y sustrajeron diversos productos, incluyendo medicamentos, dulces y alimentos.

Posteriormente, comenzaron a repartir lo robado entre los asistentes a la movilización, que conmemora 57 años de la matanza estudiantil en Tlatelolco.

🚨#AlertaADN



⚠️ ¡Inaceptable! Mientras cubrían los saqueos en Eje Central por las protestas del 2 de octubre, reporteros de Foro TV (@nmasforo) fueron víctimas del robo de su equipo de video por parte de encapuchados



📽️: @jpcastorena pic.twitter.com/K1QOJMqoNi — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 2, 2025

Asimismo los encapuchados agredieron y robaron cámaras y equipo a los periodistas de ForoTV.

Aproximadamente a las 17:00 horas, la marcha procedente de Eje Central Lázaro Cárdenas, se incorporó a 5 de Mayo. Allí, se registraron enfrentamientos entre encapuchados y elementos de la policía, los manifestantes arrojaron petardos y otros artefactos explosivos.

Ruta de la marcha del 2 de octubre

Inicio en la Plaza de las Tres Culturas

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Llegada al Zócalo de la Ciudad de México

