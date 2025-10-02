inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Robo de cámaras a reporteros, saqueos y actos vandálicos en marcha por el 2 de Octubre

Sujetos con el rostro cubierto y vestidos de negro agredieron a miembros de la prensa que cubrían el evento.

Copia de Plantilla con logo para notas de sitio (36).jpg
adn Noticias
Actualizado el 02 octubre 2025 17:14hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Majo Santillán González

En el marco de la marcha conmemorativa por el 2 de octubre, manifestantes con el rostro cubierto y vestidos de negro, vandalizaron y saquearon tiendas de conveniencia a su paso por el Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Guerrero, Ciudad de México (CDMX).

Los sujetos irrumpieron en los establecimientos y sustrajeron diversos productos, incluyendo medicamentos, dulces y alimentos.

Posteriormente, comenzaron a repartir lo robado entre los asistentes a la movilización, que conmemora 57 años de la matanza estudiantil en Tlatelolco.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Asimismo los encapuchados agredieron y robaron cámaras y equipo a los periodistas de ForoTV.

Aproximadamente a las 17:00 horas, la marcha procedente de Eje Central Lázaro Cárdenas, se incorporó a 5 de Mayo. Allí, se registraron enfrentamientos entre encapuchados y elementos de la policía, los manifestantes arrojaron petardos y otros artefactos explosivos.

Ruta de la marcha del 2 de octubre

  • Inicio en la Plaza de las Tres Culturas
  • Avenida Ricardo Flores Magón
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo
  • Llegada al Zócalo de la Ciudad de México

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Manifestaciones hoy
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!