Robo de cámaras a reporteros, saqueos y actos vandálicos en marcha por el 2 de Octubre
Sujetos con el rostro cubierto y vestidos de negro agredieron a miembros de la prensa que cubrían el evento.
En el marco de la marcha conmemorativa por el 2 de octubre, manifestantes con el rostro cubierto y vestidos de negro, vandalizaron y saquearon tiendas de conveniencia a su paso por el Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Guerrero, Ciudad de México (CDMX).
Los sujetos irrumpieron en los establecimientos y sustrajeron diversos productos, incluyendo medicamentos, dulces y alimentos.
Posteriormente, comenzaron a repartir lo robado entre los asistentes a la movilización, que conmemora 57 años de la matanza estudiantil en Tlatelolco.
Asimismo los encapuchados agredieron y robaron cámaras y equipo a los periodistas de ForoTV.
Aproximadamente a las 17:00 horas, la marcha procedente de Eje Central Lázaro Cárdenas, se incorporó a 5 de Mayo. Allí, se registraron enfrentamientos entre encapuchados y elementos de la policía, los manifestantes arrojaron petardos y otros artefactos explosivos.
Ruta de la marcha del 2 de octubre
- Inicio en la Plaza de las Tres Culturas
- Avenida Ricardo Flores Magón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Llegada al Zócalo de la Ciudad de México
