El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie de Juego de Tronos ya tiene fecha de estreno

Juego de Tronos tendrá un nuevo spin off en HBO Max, se trata de El caballero de los Siete Reinos , una adaptación de las tres novelas cortas de la saga Dunk and Egg de George R.R Martin que llegará al streaming a principios de 2026.

¿Cuándo se estrena El caballero de los Siete Reinos?

Se tenía previsto que la nueva serie El caballero de los Siete Reinos llegará a HBO Max a finales de 2025 pero recientemente se lanzó el primer avance y se confirmó que llegará a la pantalla chica el 18 de enero de 2026.

La primera temporada constará de seis episodios que se enfocarán en el primer libro “El caballero Errante”, Sir Duncan el Alto, un joven valiente pero un poco ingenuo que viaja a Westeros con Egg su escudero de baja estatura y linaje sorprendente.

¿De qué trata El caballero de los Siete Reinos?

La serie esta ambientada poco después de la Danza de los Dragones , es decir la Guerra Civil Targaryen que provocó la muerte de los dragones y que se está narrando en La Casa del Dragón. La trama ocurre un siglo antes de los eventos en Juego de Tronos y se enfoca más en la gente corriente y no en los nobles. Dunk y Egg serán los protagonistas y los espectadores disfrutarán de sus aventuras.

El elenco esta conformado por Peter Claffey como Dunk, Dexter Sol Ansell como Egg; Finn Bennett como Aerion Targaryen; Bertie Carvel interpretará Baelor Targaryen; Tanzyn Crawford será Tanselle, una titiritera de Dorne; Daniel Ings tendrá el papel de Lyonel Baratheon y Sam Spruell será Maekar Targaryen.

Así que si eres fanático del mundo de Juego de Tronos no te puedes perder esta nueva historia.

