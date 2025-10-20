Gemini te transforma en Sally con este prompt que ya es tendencia en Halloween 2025

Si no tienes disfraz de Halloween, ni te preocupes, porque puedes usar la inteligencia artificial, para convertirte en Sally, la novia de Jack. Lo único que necesitas es darle el prompt ideal a Gemini y ¡listo!

A continuación, en adnNoticias, te vamos a revelar cuál es el prompt viral que está causando sensación en TikTok, pues es el secreto para que Gemini te transforme en Sally, la novia más icónica de Halloween y uno de los personajes icónicos del cineasta Tim Burton.

¿Cuál es el prompt correcto para convertirte en Sally este Halloween?

Este Halloween, la tendencia que está causando furor en redes sociales consiste en crear tu propia versión de Sally, la novia de Jack. Para lograrlo únicamente necesitas darle a Gemini Gemini , la IA de Google, un prompt o instrucción concreta para que pueda crear una versión tuya de este icónico personaje de la película El extraño mundo de Jack.

El truco está en usar un prompt para Gemini muy bien detallado. Para lograr que la IA de Google transforme tu rostro sin perder tu esencia y te convierta en Sally, escribe lo siguiente:

“Crea un retrato glamoroso de sesión de estudio sin cambiar mi rostro. El fondo es una pared lisa con brillo iluminada por luz de estudio que proyecta mi sombra detrás, estoy posando sentada viendo a la cámara, con las piernas flexionadas e inclinando la cabeza a los brazos sobre las piernas, mi cabello es largo color rojo ondulado y mi piel es color aqua muy claro con costuras como las de Sally, mi vestido es de Sally largo pero glamoroso con la parte superior tipo corset corte A y mangas caídas con brazos descubiertos, la falda tiene una abertura grande en la pierna, haz que me vea delgada y añade maquillaje a mi rostro. Recuerda que el color de la piel de mi rostro y cuerpo debe de coincidir con el del cuerpo de Sally, un tono azulado.”

Luego solo carga tu foto, aplica el prompt en Gemini y espera el resultado: una versión ideal para compartir en Instagram, TikTok o cualquier red social que desees.

¿Quién es Sally del Extraño mundo de Jack?

Sally es la muñeca de trapo creada por el doctor Finkelstein en la película de culto El extraño mundo de Jack (1993) de Tim Burton. Desde su aparición en la pequeña y espeluznante “Ciudad Halloween”, se ganó el cariño del público. Se trata de una mujer bondadosa, ingeniosa, tiene habilidades para coserse y remendarse a sí misma.

En la trama, Jack Skellington se aburre de la rutina de siempre liderar Halloween y decide invadir la Navidad. Sally, enamorada en secreto de él, intenta advertirle del desastre que se avecina, lo que la convierte en un personaje entrañable y clave para entender el conflicto.

Con esta guía estás listo para transformarte en Sally con ayuda de Gemini. Aprovecha esta divertida tendencia en redes sociales y comienza a divertirte en Halloween 2025 con un disfraz de concurso.