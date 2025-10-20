El futuro de las tortillas; la innovadora forma en la que una tortillería cobra y ha impactado en redes sociales

En San Nicolás, una colonia popular de León, Guanajuato , una pequeña tortillería ha dado un paso inesperado hacia el futuro y ya volvió loco a todo el internet.

Su nuevo sistema de cobro automatizado ha captado la atención de miles en redes sociales, especialmente en TikTok , donde se ha vuelto viral por su diseño moderno, su funcionalidad y su aparente inspiración en la tecnología de países asiáticos.

Novedoso sistema de pago que ya es viral

El sistema, instalado en el costado izquierdo del local, permite a los clientes pagar sin contacto físico. Basta con que la empleada introduzca el monto total y el cliente elija su método de pago: monedas, tarjeta de crédito o débito.

Una vez completada la transacción, la máquina emite un ticket con el que el comprador puede recoger sus tortillas, reduciendo así el tiempo de espera y el intercambio directo de dinero en efectivo.

“Parece del futuro”, reaccionan internautas de todo el país

El tiktoker Alfred, quien grabó y compartió el video de la tortillería en su cuenta, describió la experiencia como “una escena del futuro en un barrio de León”.

Su publicación superó rápidamente las 199 mil reproducciones, generando miles de comentarios. La mayoría aplaudió la iniciativa por su higiene rapidez y comodidad, mientras que otros usuarios manifestaron nostalgia por la atención tradicional, en la que el intercambio humano era parte esencial de la rutina diaria.

¿Cambiará la forma de pagar en las tortillerías?

Expertos en tendencias de consumo señalan que este tipo de innovaciones son una muestra de cómo incluso los negocios más tradicionales pueden adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

En un contexto donde el pago sin contacto y la automatización ganan terreno, la tortillería guanajuatense demuestra que la tecnología no está reservada a las grandes cadenas.

Según datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y de la Condusef , los pagos electrónicos en pequeños comercios aumentaron más de 40% en el último año, impulsados por la digitalización y la búsqueda de mayor seguridad sanitaria.

Entre la tradición y la modernidad

Aunque algunos usuarios lamentan la pérdida del trato personal, la mayoría coincide en que el sistema representa un avance práctico.

Lo cierto es que esta tortillería de barrio logró lo que pocos: convertirse en símbolo de modernidad sin perder su esencia local, marcando el inicio de una nueva era para el negocio más mexicano de todos.

