La joven que se ha hecho viral por su estremecedor parecido con Adela Noriega

Adela Noriega, actriz de exitosas telenovelas como “Amor real” y “Fuego en la sangre”, se alejó de la vida pública en 2008, desde entonces ha sido díficil seguirle la pista y han surgido diversos rumores sobre su persona.

Los fans de la querida artista están atentos al mínimo detalle para saber de ella, recientemente una joven ha causado revuelo en redes sociales tras hacerse viral por su asombroso parecido con la reconocida actriz. Las imágenes y videos compartidos por la joven han generado una ola de comentarios y reacciones, convirtiéndola en tendencia en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter).

¿Quién es la joven que se parece a Adela Noriega?

Lo que comenzó como una simple publicación de la usuaria @ambararriagao, se transformó rápidamente en un fenómeno viral. Usuarios no tardaron en señalar el asombroso parecido entre ambas, al punto de que muchos aseguran que podría tratarse de la hija de la actriz.

"¿Por qué tu mamá Adela Noriega dejó las telenovelas?”, le comentaron. La joven bromeó sobre el tema, indicando que no tiene ningún tipo de relación con Adela Noriega.

¿Qué se sabe sobre Adela Noriega en la actualidad?

Se encuentra bien . A pesar de los frecuentes rumores de su muerte o enfermedades, la actriz se encuentra viva y en buen estado de salud. En junio de 2025, se desmintió la noticia falsa de su fallecimiento por cáncer, y fuentes como el actor Mauricio Islas y otros en el medio han confirmado que está bien.

Reside en Miami y se dedica a los bienes raíces . La periodista de espectáculos Martha Figueroa reveló en 2025 que Noriega vive en Miami, Florida, y se dedica a la compra, venta y alquiler de propiedades, un negocio que le ha resultado muy exitoso.

Retiro de la actuación . Desde su papel en la telenovela Fuego en la sangre en 2008, la actriz se ha mantenido alejada de los medios, sin dar entrevistas ni hacer apariciones públicas.

Sin redes sociales. Adela Noriega no mantiene perfiles activos en redes sociales, lo que contribuye a la especulación y el hermetismo sobre su vida.

