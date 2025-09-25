TikTok se queda en Estados Unidos tras firma de orden ejecutiva de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza que la plataforma china TikTok sea controlada y operada en su totalidad por inversionistas estadounidenses.

La medida fue posible tras un acuerdo alcanzado entre Washington y Pekín, aprobado directamente por el mandatario chino Xi Jinping .

“Mucho respeto por el presidente Xi y agradezco mucho que haya aprobado el acuerdo, porque para que se concretara correctamente, necesitábamos el apoyo de China”, señaló Trump desde la Oficina Oval.

Oracle, garante de seguridad en EUA

El vicepresidente J.D. Vance adelantó que la nueva división estadounidense de TikTok tendrá un valor estimado de 14 mil millones de dólares, lo que, dijo, representa un beneficio para los inversionistas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , detalló que Oracle fungirá como “proveedor de seguridad de confianza”, encargado de supervisar de manera independiente el manejo de los datos de los usuarios en Estados Unidos.

Esta medida se enmarca en la ley aprobada en 2024 por la administración de Joe Biden que obligaba a TikTok a pasar a control estadounidense o enfrentar su prohibición por motivos de seguridad nacional. Tras múltiples prórrogas, el acuerdo se concretó con el regreso de Trump a la presidencia.

Tensiones por TikTok en China

El camino hacia el acuerdo no fue sencillo. A inicios de abril, ByteDance advirtió que no aprobaría la transferencia de operaciones hasta que se resolvieran los problemas derivados de los aranceles impuestos por Trump .

Esto provocó varias extensiones al plazo de prohibición de TikTok, que ahora quedará finalmente bajo administración estadounidense.

Trump crea frente contra la izquierda

En paralelo al anuncio sobre TikTok , Trump firmó un memorando presidencial para crear un grupo operativo contra el “terrorismo doméstico” y lo que calificó como “violencia organizada de la izquierda radical”.

El republicano instruyó al FBI, al Departamento de Justicia y al Tesoro a investigar presuntas redes de financiamiento de movimientos de protesta, señalando a figuras como George Soros y Reid Hoffman.

Aunque expertos han cuestionado la falta de pruebas, la Casa Blanca enmarca esta ofensiva como parte de una estrategia para “proteger la seguridad nacional y la democracia estadounidense”.

