Pasos y tips para crear tu imagen estilo Bandai con Gemini

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta que facilita algunas tareas; pero también se usa para crear fotos únicas y recientemente se hicieron virales las imágenes de personas convertidas a figuras coleccionables estilo Bandai , y si quieres hacer la tuya aquí te compartimos los pasos.

¿Cómo convertir tu foto en figura coleccionable con Gemini?

Lo primero que debes hacer es descargar Google Gemini.

Posteriormente tienes que escoger la imagen base, debe ser de buena calidad y de cuerpo completo.

Después ingresa el siguiente prompt proporcionando los detalles:

Crea una figura comercializada a escala 1/7 del personaje de la foto, en un estilo y entorno realistas. Coloca la figura sobre la mesa de un ordenador, utilizando una base circular de acrílico transparente sin ningún texto. En la pantalla del ordenador, muestra el proceso de modelado ZBrush de la figura, que también debe tener las mismas facciones de la foto. Junto a la pantalla del ordenador, coloca una caja de embalaje de juguete estilo Bandai impresa con la ilustración original, y con unos colores parecidos a los del personaje. En la caja debe poner como nombre (y agregas el nombre que quieras poner)

Configura la generación de imagen pulsando la opción “Imagen” en la parte inferior y se selecciona la foto deseada.

Si quieres tener un prompt más avanzado es importante que brindes detalles como el color, embalaje o elementos que quieres que tenga.

Recomendaciones para crear tu imagen estilo Bandai

Para que tu imagen quede lo mejor posible es muy importante que tomes en cuenta lo siguiente:

La foto debe ser de cuerpo completo

Puedes modificar la postura, detalles y colores con la IA

Los prompts se pueden ajustar dependiendo del tipo de base o fondo que quieras

Gemini te permite retocar la imagen hasta obtener el resultado deseado

¿Qué es Gemini y cómo funciona?

Gemini es un modelo de inteligencia artificial creado por Google y te permite hacer lo siguiente:

Obtener ayuda para escribir, intercambiar ideas

Resumir contenido y encontrar información rápidamente en Gmail o Google Drive

Generar imágenes sobre la marcha

Usar texto, voz, fotos y la cámara para obtener ayuda de muchas maneras

En Android, decir “Hey Google” para pedirle ayuda a Gemini sobre lo que aparece en la pantalla de tu teléfono

Hacer planes con Google Maps y Vuelos de Google

