¡Dispositivos Apple en riesgo! Detectan que son vulnerables en WhatsApp

La falla de WhatsApp detectada en equipos con iOS se convirtió en una de las alertas más graves de seguridad digital del año. Investigadores de DARKNAVY identificaron una vulnerabilidad de tipo zero-click, es decir, que no requiere interacción del usuario. Basta recibir una imagen especial para que el hacker logre ejecutar un ataque remoto.

Este error funciona como un caballo de Troya disfrazado de foto inocente. El archivo llega por WhatsApp en formato DNG, y cuando la aplicación intenta procesarlo, el teléfono se “atraganta” y abre la puerta al código malicioso. El resultado es que el atacante puede tomar el control del dispositivo sin dejar rastro.

¿Cómo operan los ataques y qué impacto pueden tener?

El mecanismo explota dos fallos. Primero, WhatsApp acepta la imagen como si viniera de un contacto confiable; segundo, al procesar ese archivo, el sistema sufre un desorden en la memoria que el hacker aprovecha para entrar. Todo ocurre en silencio, no hay alertas, ni ruidos extraños, ni ventanas emergentes.

El peor escenario es inquietante, acceso a mensajes privados, fotos, contactos, correos y hasta llamadas en vivo. Además, el atacante puede instalar más malware o rastrear al usuario. Es un control total sobre el dispositivo, como si alguien tomara las llaves de tu casa sin pedirlas.

¿Qué dispositivos están en riesgo con la falla de WhatsApp?

La vulnerabilidad golpea directamente a los productos de Apple. Los iPhone con iOS, las Mac con macOS y los iPad con iPadOS están expuestos siempre que tengan WhatsApp activo. Incluso si el usuario no abre la foto trampa, el daño ya puede estar hecho.

Por ahora, no se confirmaron casos en Android, aunque especialistas advierten que el riesgo podría extenderse a más sistemas en el futuro. Es un recordatorio de que las aplicaciones de mensajería, al ser tan masivas, resultan objetivos valiosos para ciberataques sofisticados.

¿Qué medidas de protección se recomiendan?

Los expertos sugieren actuar rápido con medidas sencillas pero efectivas. Primero, actualizar de inmediato tanto WhatsApp como el sistema operativo de Apple, ya que la empresa trabaja en parches. También se aconseja desactivar las descargas automáticas de fotos, revisar los dispositivos vinculados a la cuenta y activar la verificación en dos pasos.

Otra clave es la prevención, no confiar en mensajes de números desconocidos y restringir permisos de acceso de WhatsApp a funciones sensibles como cámara o micrófono. Para usuarios más avanzados, bloquear archivos DNG en entornos de red empresarial puede ser un escudo adicional contra esta amenaza.

¿Qué sigue en el caso de esta vulnerabilidad?

Al 2 de octubre de 2025 no hay parche oficial liberado, pero tanto Apple como Meta ya trabajan en soluciones. Mientras tanto, la comunidad de ciberseguridad sigue investigando los alcances de este ataque y posibles vínculos con otras plataformas.