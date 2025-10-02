Policía de Manchester confirma ataque terrorista en sinagoga; reportan fallecidos y heridos

La Policía Antiterrorista del Reino Unido confirmó que el ataque ocurrido este jueves frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park , en Manchester, fue un acto terrorista.

El agresor arremetió con un automóvil contra los asistentes y después los atacó con un arma blanca, dejando un saldo de dos personas muertas y al menos tres heridas de gravedad.

El hecho se registró durante Yom Kipur , la jornada más sagrada del calendario judío, lo que ha generado un fuerte impacto en la comunidad. El atacante fue abatido por la policía tras varios disparos, ya que existía la sospecha de que portaba explosivos.

Scene of attack near synagogue in Manchester, England https://t.co/eqPEjoLUJl — Reuters (@Reuters) October 2, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Policía y gobierno activan protocolo de emergencia por ataque terrorista

Las autoridades británicas activaron el protocolo nacional de respuesta a ataques terroristas, conocido como “Plato”.

El primer ministro Keir Starmer expresó estar “horrorizado” por el atentado y anunció el despliegue de mayor presencia policial en sinagogas y lugares de culto en todo el país.

Starmer interrumpió su agenda en una cumbre europea para regresar a Londres y encabezar una reunión del comité de emergencia COBR.

23 años del atentado a las Torres Gemelas: La historia del poblano que estaba trabajando en un restaurante del World Trade Center durante el ataque terrorista [VIDEO] Leobardo López viajó de Puebla a Estados Unidos en búsqueda de mejorar su vida y la de su esposa. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2001 murió derivado del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York.

Reyes de Inglaterra lamentan el atentado en Manchester

El rey Carlos III , acompañado de la reina Camila, manifestó estar profundamente conmocionado y entristecido tras el atentado frente a una sinagoga en Manchester.

En un mensaje oficial, destacó la gravedad del ataque en un día tan significativo para la comunidad judía y expresó sus pensamientos y oraciones hacia las víctimas, sus familias y toda la comunidad afectada, al tiempo que agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Testigos relatan momentos de terror

De acuerdo con testimonios recabados por medios locales, un automóvil circulaba de manera errática antes de embestir contra las puertas del templo. Posteriormente, el agresor descendió del vehículo y comenzó a apuñalar a las personas que se encontraban afuera.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a la policía apuntando con armas largas hacia el sospechoso, tendido en el suelo frente a la sinagoga . Una unidad de explosivos también fue desplegada debido al temor de que el atacante portara artefactos peligrosos.

Ola de antisemitismo preocupa en Reino Unido

Organizaciones como Community Security Trust han alertado sobre un aumento en los incidentes antisemitas desde el inicio de la guerra en Gaza, que ha provocado miles de muertes y profundizado la polarización internacional.

“Este es el peor escenario para cualquier rabino o miembro de la comunidad judía, un ataque justo en Yom Kipur”, señaló el rabino Jonathan Romain.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, aseguró que se reforzará la seguridad en la ciudad y que se dará apoyo a los afectados.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.