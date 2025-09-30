Amazon lanza Kindle Scribe Colorsoft; características y precio

Amazon anunció el lanzamiento del nuevo Kindle Scribe que tiene un diseño nuevo y ofrece una experiencia de escritura en color rápida y agradable, además gracias a la Inteligencia Artificial te permite buscar rápidamente información entre los cuadernos.

Características del nuevo Kindle Scribe de Amazon

El nuevo Kindle tiene un diseño muy ligero y es un 40% más rápido para escribir y pasar páginas. Cuenta con una pantalla antirreflejante de 11 pulgadas, el tamaño perfecto para revisar documentos.

Tiene un nuevo sistema de iluminación frontal con LED minuaturizados que se ajustan a la pantalla

Vidrio moldeado con textura para mejorar la fricción del lápiz cuando se desliza sobre la pantalla

Chip de cuatro núcleos, más memoria y tecnología de pantalla Oxide

Con este nueva versión podrás dibujar, escribir y realizar anotaciones en documentos con uno de los 10 colores de lápiz disponibles. Todas las notas que realices podrás exportarlas a OneNote para seguir editándolas desde cualquier dispositivo y los Scribes podrán almacenarse en Google Drive y Microsoft OneDrive .

En general destaca por:

Nueva página de inicio

Compatibilidad con Google Drive y Microsoft One Drive

Búsqueda con IA

Enviar a Alexa

Coparte cuadernos con OneNote

Lápices de colores y resaltadores

Sombreado

Precio y fecha de venta del Kindle de Amazon

Se prevé que el lanzamiento sea a finales de año en Estados Unidos y tendrá un precio desde 499.99 dólares, es decir alrededor de 9 mil pesos el Kindle Scribe y el Colorsoft costará desde los 629.99 dólares, es decir 11 mil pesos. El modelo sin luz frontal estará disponible a principios de año y tendrá un precio de 429.99 dólares, alrededor de 7 mil pesos.

Hasta el momento no se tiene confirmador cuándo estará disponible en México, pero en adn Noticias estaremos actualizando la información y te daremos a conocer cuando puedas comprarla.

