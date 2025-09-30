Amazon lanza Kindle Scribe Colorsoft; características y precio
Durante el evento anual de hardware, Amazon dio a conocer algunos detalles sobre su Kindle que tendrá un diseño completamente nuevo y varias novedades.
Amazon anunció el lanzamiento del nuevo Kindle Scribe que tiene un diseño nuevo y ofrece una experiencia de escritura en color rápida y agradable, además gracias a la Inteligencia Artificial te permite buscar rápidamente información entre los cuadernos.
Características del nuevo Kindle Scribe de Amazon
El nuevo Kindle tiene un diseño muy ligero y es un 40% más rápido para escribir y pasar páginas. Cuenta con una pantalla antirreflejante de 11 pulgadas, el tamaño perfecto para revisar documentos.
- Tiene un nuevo sistema de iluminación frontal con LED minuaturizados que se ajustan a la pantalla
- Vidrio moldeado con textura para mejorar la fricción del lápiz cuando se desliza sobre la pantalla
- Chip de cuatro núcleos, más memoria y tecnología de pantalla Oxide
Con este nueva versión podrás dibujar, escribir y realizar anotaciones en documentos con uno de los 10 colores de lápiz disponibles. Todas las notas que realices podrás exportarlas a OneNote para seguir editándolas desde cualquier dispositivo y los Scribes podrán almacenarse en Google Drive y Microsoft OneDrive .
En general destaca por:
- Nueva página de inicio
- Compatibilidad con Google Drive y Microsoft One Drive
- Búsqueda con IA
- Enviar a Alexa
- Coparte cuadernos con OneNote
- Lápices de colores y resaltadores
- Sombreado
Precio y fecha de venta del Kindle de Amazon
Se prevé que el lanzamiento sea a finales de año en Estados Unidos y tendrá un precio desde 499.99 dólares, es decir alrededor de 9 mil pesos el Kindle Scribe y el Colorsoft costará desde los 629.99 dólares, es decir 11 mil pesos. El modelo sin luz frontal estará disponible a principios de año y tendrá un precio de 429.99 dólares, alrededor de 7 mil pesos.
Hasta el momento no se tiene confirmador cuándo estará disponible en México, pero en adn Noticias estaremos actualizando la información y te daremos a conocer cuando puedas comprarla.
