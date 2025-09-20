¡Justo en quincena! Fecha, descuentos y sucursales que tendrán Venta Nocturna de Liverpool

Por motivos de su aniversario en México, Liverpool anunció que del 3 al 5 de octubre de este 2025 se estará llevando a cabo su evento estelar conocido como Venta Nocturna, el cual destaca por contar con descuentos en todos los departamentos de la tienda por un periodo de tiempo.

Fue a través de sus diferentes plataformas oficiales, que la tienda departamental anunció que para los descuentos de octubre se contará con envío gratis a todo el país, así como con garantías, devoluciones “sin condiciones” y más de seis formas diferentes de pago en sucursales y en línea.

Horarios de la Venta Nocturna de Liverpool en octubre 2025

De acuerdo con lo anunciado, la Venta Nocturna en tiendas físicas de Liverpool inicia desde las 11:00 de la mañana y termina hasta las 21:00 horas, esto con ofertas y descuentos en casi todos los pasillos de las diferentes sucursales disponibles en el país.

Por otro lado, se informó que las ofertas y descuentos se mantendrán activos durante todo el día y la noche de las fechas antes mencionadas a través de la aplicación Liverpool Pocket o bien, en la página web a la cual se puede ingresar dando clic en el siguiente enlace oficial.

¿Qué descuentos habrá por la Venta Nocturna de Liverpool en octubre 2025?

Como bien se informó en un inicio, las ofertas y descuentos por la Venta Nocturna aplican en todos los departamentos de la tienda Liverpool, sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que no todos los productos contarán con las rebajas.

Las ofertas se podrán aplicar a productos de departamentos como:

Moda

Accesorios

Electrónica

Perfumes

Videojuegos

Sucursales de Liverpool que tendrán Venta Nocturna en octubre

Vale la pena destacar que la Venta Nocturna de esta tienda departamental aplica para todo México, por lo cual se contarán con las diferentes ofertas a lo largo y ancho de las sucursales dentro de la República Mexicana.

¿Cada cuánto hay Venta Nocturna en Liverpool?

A lo largo del año Liverpool cuenta con un total de cuatro Ventas Nocturnas, pues la tienda departamental las aplica por la temporada del Día del Padre, Día de la Madre, Navidad y el aniversario de la compañía.

Es por eso que las ventas especiales se dan en los meses de mayo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

