Vanessa Gurrola: Ella es la “doble de Emma Coronel”, acusada de matar a capo de Los Arellano Félix

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, modelo e influencer mexicana, fue detenida en Estados Unidos como presunta implicada en el asesinato de un capo de Los Arellano Félix, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

“La Sapa” fue arrestada el pasado 9 de octubre en San Diego, California, y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, según registros del Sheriff del Condado de San Diego y de la Corte Estatal local.

Actualmente se encuentra recluida en el Centro de Detención y Reingreso Las Colinas. Se prevé que su próxima audiencia sea a las 08:15 (hora local) del 20 de octubre en la corte de San Diego.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de “El Chato”?

El homicidio ocurrió el 17 de febrero de 2024 en la zona de University City, al sur de California. Entre las víctimas, se encontraba un joven apodado “El Chato”, quien supuestamente colaboraba con Edwin Huerta “El Flaquito”, operador de los Arellano Félix dedicado al robo de cargamentos de droga que cruzaban de Tijuana a San Diego.

De acuerdo con información, Gurrola Peraza habría tenido una relación sentimental con “El Chato” y es señalada como una posible involucrada directa en su fallecimiento.

¿Quién es Vanessa Gurrola, señalada del homicidio de “El Chato”?

Lidia Vanesa Gurrola Peraza, originaria de Sinaloa, ganó notoriedad en 2011 al ser coronada reina del Festival de los Juegos Florales de Mazatlán, y dos años después fue reconocida como una de las diez mujeres más bellas del Carnaval de la misma ciudad.

Con el tiempo, también se hizo popular en redes sociales, donde destacó por mostrar un estilo de vida lleno de lujos y viajes a destinos como Emiratos Árabes Unidos, París, Turquía y Miami.

Se le llegó a conocer como “la doble de Emma Coronel” por su parecido con la esposa de “El Chapo”.

En septiembre de 2024, su imagen volvió a captar atención al aparecer en volantes lanzados desde avionetas sobre Mazatlán, Culiacán y Los Mochis.

