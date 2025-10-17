inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Es Tendencia
Nota

Festival Pulso GNP: horarios y detalles importantes para asisti

Empire of the Sun y Zoé encabezan la edición 2025 del festival más importante de Querétaro

Festival Pulso GNP: horarios y detalles importantes para asistir
Getty Images
Actualizado el 17 octubre 2025 10:39hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Sergio Valladares

El festival Pulso GNP 2025 está a la vuelta de la esquina, para esta edición, los organizadores del festival mezclarán géneros como el indie pop, electrónica, rock, rap alternativo, ska y hasta cumbia.

Desde el mediodía y hasta pasadas la madrugada se podrá disfrutar de más de 12 horas continuas de música, repartidas en sus 3 escenarios.

Artistas que estarán en el Corona Capital 2025
También te puede interesar:

Cartel oficial del Corona Capital 2025; fechas y precios de boletos

¡Por fin! El Corona Capital ya tiene cartel oficial, conoce qué artistas se presentarán, fechas y precios de los boletos para la edición 2025.

Ciudad
Ver nota

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Horarios Pulso GNP 2025

Escenario “Vivir es increíble”

  • Tino El Pingüino: 14:30 – 15:10
  • Elsa y Elmar: 16:00 – 16:40
  • Nathy Peluso: 17:25 – 18:15
  • Billy Idol: 19:25 – 20:25
  • Zoé: 21:40 – 22:50
  • Empire of the Sun: 23:55 – 1:05

Escenario “Casa Bacardí”

  • Bandalos Chinos: 15:15 – 15:55
  • Carlos Sadness: 16:40 – 17:20
  • The Chainsmokers: 18:20 – 19:20
  • Enjambre: 20:25 – 21:25
  • Latin Mafia: 22:55 – 23:55
  • Maldita Vecindad: 1:05 – 1:55

Carpa “Tecate”

  • Pilaseca: 15:20 – 15:50
  • Joaquín Medina: 16:45 – 17:20
  • Meme: 18:25 – 19:10
  • El Gran Silencio: 20:25 – 21:25
  • Porter: 22:50 – 23:50
  • Caballo Dorado: 0:50 – 1:40

Dónde y cuándo se hace pulso GNP

Pulso GNP 2025 se realizará el próximo sábado 25 de octubre en la explanada del Autódromo de Querétaro . El recinto se ubica en la carretera Antiguo Camino a México Km 1.900, Cumbres de Conín, en el municipio de El Marqués, en Santiago de Querétaro.

El evento va a abrir puertas a las 12:00 pm, las primeras presentaciones están previstas para las 2:30 pm. El festival va a terminar las primeras horas del domingo 26 de octubre.

Recuerda que una vez dentro, si quieres salir, no se permitirá volver a entrar. Alimentos y bebidas no podrán pasar, así como mochilas grandes o objetos que puedan obstaculizar la vista de los demás asistentes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ferias y festivales
Querétaro
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!