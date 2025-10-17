Festival Pulso GNP: horarios y detalles importantes para asisti

El festival Pulso GNP 2025 está a la vuelta de la esquina, para esta edición, los organizadores del festival mezclarán géneros como el indie pop, electrónica, rock, rap alternativo, ska y hasta cumbia.

Desde el mediodía y hasta pasadas la madrugada se podrá disfrutar de más de 12 horas continuas de música, repartidas en sus 3 escenarios.

Horarios Pulso GNP 2025

Escenario “Vivir es increíble”

Tino El Pingüino: 14:30 – 15:10

Elsa y Elmar: 16:00 – 16:40

Nathy Peluso: 17:25 – 18:15

Billy Idol: 19:25 – 20:25

Zoé: 21:40 – 22:50

Empire of the Sun: 23:55 – 1:05



Escenario “Casa Bacardí”

Bandalos Chinos: 15:15 – 15:55

Carlos Sadness: 16:40 – 17:20

The Chainsmokers: 18:20 – 19:20

Enjambre: 20:25 – 21:25

Latin Mafia: 22:55 – 23:55

Maldita Vecindad: 1:05 – 1:55

Carpa “Tecate”

Pilaseca: 15:20 – 15:50

Joaquín Medina: 16:45 – 17:20

Meme: 18:25 – 19:10

El Gran Silencio: 20:25 – 21:25

Porter: 22:50 – 23:50

Caballo Dorado: 0:50 – 1:40

Dónde y cuándo se hace pulso GNP

Pulso GNP 2025 se realizará el próximo sábado 25 de octubre en la explanada del Autódromo de Querétaro . El recinto se ubica en la carretera Antiguo Camino a México Km 1.900, Cumbres de Conín, en el municipio de El Marqués, en Santiago de Querétaro.

El evento va a abrir puertas a las 12:00 pm, las primeras presentaciones están previstas para las 2:30 pm. El festival va a terminar las primeras horas del domingo 26 de octubre.

Recuerda que una vez dentro, si quieres salir, no se permitirá volver a entrar. Alimentos y bebidas no podrán pasar, así como mochilas grandes o objetos que puedan obstaculizar la vista de los demás asistentes.