¿Te llegó este documento en WhatsApp? Es un agresivo virus que roba tus datos

El robo de datos a través del hackeo se ha hecho cada vez más común y, en esta ocasión, la empresa de ciberseguridad Trend Micro Inc. emitió una alerta urgente tras detectar un agresivo virus que se ha enviado a través de WhatsApp ; se trata de un malware identificado como “SORVEPOTEL”.

Una vez que la persona descargó este archivo y lo ejecutó en su computadora, comenzará el robo de información y ese mismo virus se enviará a todos sus contactos a través de WhatsApp, algo que ha hecho que se propague con rapidez.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Alerta por virus en WhatsApp

Según la empresa Trend Micro, este virus afecta a las personas que utilizan WhatsApp Web , ya que se debe ejecutar desde una computadora con sistema operativo Windows.

Se envía un documento comprimido en archivo ZIP, el cual parece “inofensivo”, pero en realidad se apodera de la cuenta de WhatApp y comienza con el robo de datos. Actualmente, el foco rojo se encuentra en Brasil, aunque señalan que podría expandirse a otros países de Latinoamérica rápidamente.

¿Cómo funciona este virus de WhatsApp?

El documento ZIP suele presentarse con u nombre “amigable”, como “reporte médico” o “documento de facturación”. Al ser un documento que miles de personas reciben al día, para muchos parece un archivo más.

Se descarga y se ejecuta, sin embargo, esto activa un script de PowerShell, que descarga el malware desde servidores externos y lo instala automáticamente en el dispositivo.

Recomendaciones para evitar ser víctima de este virus

La empresa de Tren Micro compartió tres recomendaciones para evitar ser víctima del virus SORVEPOTEL:



Desactivar las descargas automáticas en WhatsApp

las en Verificar la fuente del mensaje ; constatar si la cuenta no ha sido hackeada intentando establecer contacto por llamada o mensaje de texto

la ; constatar si la cuenta no ha sido hackeada intentando establecer contacto por llamada o mensaje de texto Aumentar la conciencia de los usuarios para detectar archivos maliciosos

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.