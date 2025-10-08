¿Un café para este frío? Amazon vende cafetera Nespresso en menos de 3 mil pesos

Nespresso puso en el mercado la Vertuo Pop como una opción pensada para quienes buscan una cafetera compacta, pero capaz de preparar distintas medidas de café con una sola cápsula.

Actualmente, este modelo se encuentra en dos mil 845 pesos, con un ahorro del 30% respecto al precio de lista de cuatro mil 90 pesos en Amazon .

Además, los clientes Prime pueden acceder a un pago a meses sin intereses, con pagos aproximadas de 189.66 pesos durante 15 meses, lo que la convierte en una de las ofertas más atractivas dentro del catálogo de cafeteras de cápsulas en México.

¿Qué ofrece la oferta de Amazon que hace irresistible al producto?

La Vertuo Pop (modelo Vertuo Pop+ en muchas tiendas) utiliza la tecnología Vertuo de Nespresso que lee el código de cada cápsula y adapta la extracción para garantizar crema y aroma en varios formatos: desde espresso doble hasta tazas grandes (mug) y preparaciones con hielo.

Es notable por su diseño pequeño —con depósito lateral removible— y por permitir hasta cinco tamaños de bebida según la cápsula seleccionada.

La versión que se vende en varios comercios en México viene en paquete con el espumador Aeroccino (ideal para capuchinos y lattes) y, en algunas promociones, incluye como obsequio un termo estilo “Aquarelle”, un accesorio pensado para llevar bebidas frías o calientes fuera de casa.

¿Vale la pena la compra?

Para quienes valoran el espacio en la cocina y la versatilidad —varios tamaños de bebida, preparación fría o caliente y espuma de leche al instante—, la Vertuo Pop es una alternativa sólida frente a máquinas más grandes.

Su punto fuerte es la combinación entre diseño, facilidad de uso y el ecosistema de cápsulas Vertuo . Si el termo Aquarelle y el Aeroccino vienen incluidos en la promoción que estás viendo, el paquete se convierte en una oferta ideal para quienes buscan disfrutar café de calidad en casa.

Antes de comprar, se recomienda revisar la garantía, la política de devolución del vendedor y comparar precios oficiales de Nespresso con las ofertas en marketplaces para confirmar que la promoción sea legítima y vigente.

