Nuevo malware de dispositivos Android que puede vaciar tus cuentas bancarias

Un nuevo y sofisticado malware para dispositivos Android ha sido detectado en Europa, es capaz de vaciar cuentas bancarias y carteras de criptomonedas en cuestión de segundos.

Este troyano, denominado RatOn , ha sido identificado por los expertos en ciberseguridad de Threat Fabric.

A diferencia de otros malwares que se basan en códigos existentes, RatOn ha sido desarrollado desde cero, lo que lo hace más difícil de detectar y eliminar.

¿Cómo se propaga RatOn?

RatOn se distribuye principalmente a través de aplicaciones maliciosas que se hacen pasar por versiones de TikTok para adultos, conocidas como “TikTok18+".

Estas aplicaciones suelen encontrarse en sitios web falsos que engañan a los usuarios para que las descarguen e instalen. Una vez instalada, la aplicación solicita permisos para instalar apps desde fuentes desconocidas, lo que permite la entrada del malware al dispositivo.

RatOn también puede descargar y ejecutar componentes adicionales, como el malware NFSkate , que habilita ataques de relay NFC.

Capacidades del malware RatOn

Una vez que RatOn infecta un dispositivo, puede realizar diversas acciones maliciosas de forma remota, incluyendo:



Transferencias automáticas de dinero



Utilizando NFSkate, el malware puede realizar ataques de relay NFC , transmitiendo datos de tarjetas de pago a terminales de punto de venta de forma remota.



, transmitiendo a terminales de punto de venta de forma remota. RatOn puede superponer pantallas de inicio de sesión falsas sobre aplicaciones legítimas, engañando a los usuarios para que ingresen sus credenciales bancarias o de criptomonedas



sobre aplicaciones legítimas, para que ingresen sus credenciales bancarias o de criptomonedas El malware puede bloquear el dispositivo y mostrar mensajes de rescate falsos, incitando a las víctimas a transferir dinero para recuperar el acceso

¿Dónde se ha detectado RatOn?

Inicialmente, RatOn fue detectado en la República Checa , donde atacó aplicaciones bancarias locales como George Česko. También se han identificado víctimas en Eslovaquia y otros países europeos.

Aunque no se ha reportado su presencia en México, es posible que el malware se propague a nivel mundial debido a su naturaleza sofisticada y su capacidad para eludir las medidas de seguridad tradicionales.

Medidas de prevención para evitar malware en tu teléfono

Para protegerse de RatOn y otros malwares similares, se recomienda:



Evitar la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas : Descargar apps únicamente desde tiendas oficiales como Google Play



: Descargar apps únicamente desde tiendas oficiales como Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones: Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que protegen contra vulnerabilidades conocidas



y las aplicaciones: Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que protegen contra vulnerabilidades conocidas Utilizar aplicaciones de seguridad confiables : Instalar antivirus y habilitar funciones de protección como Google Play Protect



: Instalar antivirus y habilitar funciones de protección como Google Play Protect Revisar los permisos de las aplicaciones : Desconfiar de las apps que solicitan permisos innecesarios o sospechosos



: Desconfiar de las apps que solicitan permisos innecesarios o sospechosos Ser cauteloso con los enlaces y descargas: Evitar hacer clic en enlaces desconocidos o descargar archivos de sitios no verificados

Al seguir estas recomendaciones, se puede reducir significativamente el riesgo de infección y proteger nuestra información personal y financiera.

