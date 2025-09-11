inklusion.png Sitio accesible
Nuevo malware de dispositivos Android que puede vaciar tus cuentas bancarias

El malware Rat0n se ha detectado principalmente en República Checa y Eslovaquia, con riesgo de propagarse rápidamente a otros países.

malware
Getty Images
Actualizado el 11 septiembre 2025 15:44hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

Un nuevo y sofisticado malware para dispositivos Android ha sido detectado en Europa, es capaz de vaciar cuentas bancarias y carteras de criptomonedas en cuestión de segundos.

Este troyano, denominado RatOn , ha sido identificado por los expertos en ciberseguridad de Threat Fabric.

A diferencia de otros malwares que se basan en códigos existentes, RatOn ha sido desarrollado desde cero, lo que lo hace más difícil de detectar y eliminar.

¿Cómo se propaga RatOn?

RatOn se distribuye principalmente a través de aplicaciones maliciosas que se hacen pasar por versiones de TikTok para adultos, conocidas como “TikTok18+".

Estas aplicaciones suelen encontrarse en sitios web falsos que engañan a los usuarios para que las descarguen e instalen. Una vez instalada, la aplicación solicita permisos para instalar apps desde fuentes desconocidas, lo que permite la entrada del malware al dispositivo.

RatOn también puede descargar y ejecutar componentes adicionales, como el malware NFSkate , que habilita ataques de relay NFC.

Capacidades del malware RatOn

Una vez que RatOn infecta un dispositivo, puede realizar diversas acciones maliciosas de forma remota, incluyendo:

  • Transferencias automáticas de dinero : RatOn puede iniciar transferencias sin el consentimiento del usuario, vaciando cuentas en cuestión de segundos
  • Utilizando NFSkate, el malware puede realizar ataques de relay NFC, transmitiendo datos de tarjetas de pago a terminales de punto de venta de forma remota.
  • RatOn puede superponer pantallas de inicio de sesión falsas sobre aplicaciones legítimas, engañando a los usuarios para que ingresen sus credenciales bancarias o de criptomonedas
  • El malware puede bloquear el dispositivo y mostrar mensajes de rescate falsos, incitando a las víctimas a transferir dinero para recuperar el acceso
¿Dónde se ha detectado RatOn?

Inicialmente, RatOn fue detectado en la República Checa , donde atacó aplicaciones bancarias locales como George Česko. También se han identificado víctimas en Eslovaquia y otros países europeos.

Aunque no se ha reportado su presencia en México, es posible que el malware se propague a nivel mundial debido a su naturaleza sofisticada y su capacidad para eludir las medidas de seguridad tradicionales.

Medidas de prevención para evitar malware en tu teléfono

Para protegerse de RatOn y otros malwares similares, se recomienda:

  • Evitar la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas: Descargar apps únicamente desde tiendas oficiales como Google Play
  • Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones: Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que protegen contra vulnerabilidades conocidas
  • Utilizar aplicaciones de seguridad confiables: Instalar antivirus y habilitar funciones de protección como Google Play Protect
  • Revisar los permisos de las aplicaciones: Desconfiar de las apps que solicitan permisos innecesarios o sospechosos
  • Ser cauteloso con los enlaces y descargas: Evitar hacer clic en enlaces desconocidos o descargar archivos de sitios no verificados

Al seguir estas recomendaciones, se puede reducir significativamente el riesgo de infección y proteger nuestra información personal y financiera.

