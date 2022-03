Ya puedes difuminar conversaciones en WhatsApp Web

WhatsApp se ha convertido en un fuerte aliado del teletrabajo, y es una herramienta con la que las empresas trabajan de forma rutinaria. Ahora bien, cuando debes tener abierta tu cuenta personal en WhatsApp Web, desde el trabajo, quizás quieras mantener cierta privacidad. Para estos casos, te contamos cómo difuminar las conversaciones.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del planeta. Este liderazgo lo mantiene gracias a las más de 2 mil millones de cuentas abiertas a lo largo del globo.

Las funciones complementarias de WhatsApp

Sin embargo, algunos usuarios encuentran que las opciones de la aplicación no responden a todas sus necesidades, y por esta razón, han proliferado un sinnúmero de aplicaciones apócrifas, que no tienen la aprobación oficial de la aplicación del grupo Meta.

Pero se tratan de extensiones y aplicaciones que, en algunos casos, han conseguido satisfacer las necesidades de los usarios, con creces. Es el caso de WhatsApp Plus, una de las herramientas no oficiales más exitosas.

Con esta aplicación, que puede descargarse como extensión en Google Chrome, es posible difuminar las conversaciones, cuando tienes abierto WhatsApp Web. De esta forma, puedes estar tranquilo que nadie alrededor tuyo podrá leer los chats.

Pxhere

Es necesario aclarar, nuevamente, que WhatsApp Plus no es una herramienta oficial, por lo tanto, algunas condiciones de seguridad pueden no ser claras. No obstante, lleva mucho tiempo en el mercado, y goza de cierta “confianza” si se la compara con otras apps que compiten con ella.

Sin más preámbulos, te contamos cómo difuminar las conversaciones en WhatsApp Web para que no te estén espiando.

¿Cómo difuminar tus conversaciones de WhatsApp Web?

-El primer paso es encontrar y descargar la extensión WA Web Plus, recuerda que solo está disponible para el navegador de Google Chrome.

-Busca “WA Web Plus” en la tienda de Chrome.

-Selecciona la opción “Añadir a Chrome”, allí verás una ventana emergente a la que debes hacer clic en “Añadir extensión”.



canva

-En este momento, se habrá añadido un nuevo ícono en la barra superior, en el apartado de “Extensiones” (en la pieza de rompecabezas).

-Una vez con la extensión instalada, debes abrir “WA Web Plus”.

-En las opciones, debes hacer clic en “Privacy” y verás opciones que tienen la palabra ‘Blur’ (difuminar).

Listo, dentro de esta opción de WhatsApp Plus, podrás elegir entre difuminar mensajes, nombres, fotos o todas las conversaciones que necesites. Podrás elegir, y activar o desactivar las que prefieras, para mantener tu privacidad en WhatsApp Web .

