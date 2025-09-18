Fátima Bosch, los puntos clave de la polémica detrás de la Miss Universo México 2025 y sus nexos con la 4T

El certamen de belleza Miss Universo es una tradición en México desde 1978; sin embargo, la edición 2025 fue una verdadera polémica tras la coronación de Fátima Bosch, la representante de Tabasco .

La controversia que generó el triunfo de la tabasqueña comenzó en el mismo escenario del certamen de belleza cuando 27 de las participantes se bajaron del escenario visiblemente molestas por la elección del jurado. Fue entonces, que comenzaron a surgir rumores de un fraude e incluso salieron a relucir los nexos de la poderosa familia Bosch con la 4T. Te contamos los detalles de este caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó en el certamen Miss Universo México 2025?

El pasado sábado 13 de septiembre de 2025, Fátima Bosch, la representante de Tabasco, fue seleccionada como la Miss Universo México 2025. Al momento de la coronación, al menos 27 de las participantes se bajaron del escenario y no felicitaron a la ganadora.

Solo tres chicas se acercaron a abrazar a Bosch, quien recibió su corona entre lágrimas y gritos del público apoyando a Miss Jalisco.

Concursantes de Miss Universo 2025 denuncian amenazas de muerte

Tras lo ocurrido, la nueva Miss Universo México 2025 denunció falta de sororidad por parte de sus compañeras, por lo que al menos dos de las concursantes, las representantes de Puebla, Jalisco y Sonora salieron a dar sus razones.

“Voy a ser bien clara, rápida y concisa, para mí Fátima no merecía ganar y ese pensamiento mío es 100 por ciento respetable, respétenme, cada quien piensa y siente como quiere”, comentó Camila Canto, Miss Puebla.

No obstante, la representante de Puebla denunció que su opinión con respecto a la coronación de Bosch le valieron fuertes amenazas de muerte, a través de redes sociales.

Por su parte, Celeste Hidalgo, Miss Sonora, explicó que “ese silencio colectivo habla más que mil palabras. No se trató de envidia, ni nada personal, sino de una reacción natural ante un resultado que la mayoría sentimos no reflejaba lo vivido”.

La relación de la poderosa familia Bosch con la 4T

Fátima Bosch, de 25 años, estudió diseño de moda en la Universidad Iberoamericana y forma parte de una poderosa familia de Tabasco que está relacionada con la Cuarta Transformación.

Tras los rumores de un supuesto “chanchullo” en el certamen de belleza, llamó la atención los orígenes de la joven. La familia de Miss Universo México 2025 está formada por su madre Vanessa Fernández Balboa, su padre Bernardo Bosch Hernández y su hermano Bernardo Bosch Fernández.

Bernardo Bosch padre es un personaje influyente en el sector energético de Tabasco. Es asesor del director General de Pemex Exploración y Producción, una de las subsidiarias más importantes de Petróleos Mexicanos.

Bosh tiene participación importante en el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA). Pero, también ha trabajado en el diseño de políticas para mejorar la relación de la paraestatal con el Congreso, siendo un puente clave entre la industria energética y las autoridades legislativas. Esta situación ha generado especulaciones acerca de su relación con la 4T.

Por otra parte, el hermano de Fátima Bosch es un ingeniero industrial y columnista que busca abrirse camino en la política local. Además, la tía de Fátima, Mónica Fernández, es directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Tras la polémica generada por su triunfo, Fátima Bosch denunció falta de sororidad por parte del resto de las competidoras; sin embargo, ya se concentra en su nuevo papel como la representante de México en el certamen internacional Miss Universo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

