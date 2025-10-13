¿Es pagado? La verdad sobre campaña contra Electrolit y los supuestos daños que causa a la salud

En redes sociales, sobre todo en Tik Tok, se ha hecho viral una supuesta campaña en contra de Electrolit , en donde le habrían pagado a varios influencers por hablar “mal” del producto a cambio de dinero, un tema que sacó a la luz el médico internista Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor.

Y es que a través de su video, Mr. Doctor aseguró que le hicieron una oferta de 48 mil pesos para desprestigiar el producto de Electrolit y él lo rechazó, pero le pareció muy curioso que justamente por esas fechas, otros influencers de contenido médico sí subieron un video así, con prácticamente la misma información.

Mr. Doctor asegura que hay una campaña pagada contra Electrolit

Esta bebida hidratante de la farmacéutica PISA ha provocado mucha polémica en las últimas semanas por la ola de videos que salió en su contra, asegurando que contenía exceso de azúcar, era dañina para la salud si se tomaba en exceso y que, gracias a sus condiciones, evadía el pago de impuestos .

Mr. Doctor adjuntó varios clips de otros creadores de contenido que decían la misma información en contra del producto, con frases idénticas como: “Electrolit, registrada como medicamento, pero vendida como refresco, evade regulaciones y pone en riesgo la salud con su fórmula alta en azúcar, 3.7 veces más que lo recomendado por la OMS”.

Gracias a esto, miles de personas le dieron la razón a Mr. Doctor ante las contundentes pruebas que presentó. Por si fuera poco, los otros influencers no se han pronunciado al respecto y algunos incluso borraron las publicaciones en las que hablaban de la bebida .

Así, algunos creadores de contenido como Dr. Manon, Dr. Polo, Dra. Alondra Mendizibal, Dra. GloriaTuGine, CandyNutri, Dra. Dany e incluso Adela Micha han recibido miles de comentarios asegurando que “se vendieron”.

¿Electrolit realmente es dañino para la salud?

Se trata de un suero oral que tiene electrolitos y azúcares añadidos que debe ser utilizado para prevenir la deshidratación. Se recomienda su uso para momentos de actividad física intensa, exposición a ambientes cálidos o en caso de una gastroenteritis aguda.

Si se utiliza en los momentos mencionados no debe representar ningún riesgo para la salud de las personas, el verdadero problema es tomarlo como un sumplemento de agua o utilizarlo de manera constánte. El consumo excesivo puede provocar un desbalance electrolítico y derivar en más problemas de salud .

