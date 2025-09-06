OFICIAL: Alfredo Adame es el primer integrante de La Granja VIP

TV Azteca confirmó el lanzamiento de La Granja VIP , su nuevo reality show que busca revolucionar la televisión mexicana al poner a 16 celebridades en un entorno rural, alejados de los lujos y comodidades.

La producción sorprendió al anunciar, durante el medio tiempo de México vs Japón , oficialmente que el actor y conductor Alfredo Adame será el primer participante confirmado de La Granja VIP.

¿Qué nos espera en La Granja VIP con Alfredo Adame?

Conocido por su carácter explosivo y sus constantes polémicas, Adame promete convertirse en uno de los concursantes más comentados de la temporada.

Su integración marca el tono del casting, pues TV Azteca busca figuras que generen conversación y drama dentro del encierro, tal como ha sucedido en otros realities del estilo.

Adal Ramones es el conductor del próximo éxito de Azteca

El conductor será Adal Ramones , quien considera que el formato será “un madrazo” en audiencia. Este programa, que llega a Azteca Uno y Disney Plus, ha tenido gran aceptación en países como Brasil, Chile, Colombia, España y Noruega, con más de 20 ediciones internacionales bajo el nombre de The Farm o La Granja.

El conductor explicó en entrevista que la gran diferencia de este reality frente a otros es que los famosos no solo estarán aislados, sino que deberán realizar tareas de campo como sembrar, cosechar, ordeñar vacas, poner herraduras a caballos o incluso atender el nacimiento de animales.

“Se trata de enfrentar a celebridades acostumbradas a la comodidad a un estilo de vida completamente distinto, con retos reales de supervivencia y estrategia”, detalló el conductor en exclusiva para adn40.

Transmisión en vivo y alianzas inesperadas

El show tendrá transmisión 24/7 a través de Disney Plus, excepto los sábados, mientras que cada domingo habrá galas en vivo por Azteca Uno. Esta dinámica permitirá al público seguir de cerca no solo los retos, sino también las alianzas, tensiones y posibles romances entre los participantes.

Kristal Silva y Alex Garza se unirán como co-conductoras, acompañando a Ramones en las galas dominicales y en la conducción de dinámicas con los granjeros.

Estreno en octubre

La Granja VIP se estrenará el próximo 12 de octubre, en una locación rural de México que aún no ha sido revelada.

¿Cuándo se conocerá al segundo integrante de La Granja VIP?

El segundo integrante del reality se dará a conocer en el partido de México vs Corea del Sur, que se jugará el próximo martes 9 de septiembre.

