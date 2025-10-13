Paso a paso: Esto se pone en la ofrenda para mascotas y honrar a tus peludos

Perder a una mascota es una de las situaciones más dolorosas, pues además de un compañero, es el mejor amigo y parte importante de la familia. Si perdiste a tu perro o gatito y quieres recordarlo con cariño, te proponemos que este Día de Muertos le prepares una hermosa ofrenda para mascotas.

Las ofrendas son una hermosa tradición mexicana de Día de Muertos, que consiste en poner un altar con los alimentos, bebidas y las cosas favoritas de un ser querido para recordarlo. Asimismo, puedes crear una ofrenda para tu mascota, para que sepa que no la olvidas. Te decimos cómo lograrlo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo se pone la ofrenda para las mascotas?

La spooky season comienza a partir del mes de octubre, por lo que si ya estás colocando las decoraciones de Día de Muertos en casa, te recomendamos que aproveches para crear una hermosa ofrenda para mascotas.

Según la tradición de Día de Muertos, las ofrendas se colocan de forma gradual, a partir del 27 de octubre y hasta el 2 de noviembre, que se colocan las ofrendas dedicadas a recibir a las almas de los adultos.

La fecha en la que se colocan las ofrendas para las mascotas es el 27 de octubre.

La fecha ya está muy cerca, por eso, te conviene prepárate para recibir la visita de la cariñosa alma del ser que más te ha amado en la vida, nos referimos a tu querida mascota. Por eso, en adn Noticias te decimos qué es lo que necesitas para hacer una bella ofrenda de Día de Muertos dedicada a tu lomito, michi o cualquier otro animalito que haya sido tu mascota.

Elementos que debe llevar una ofrenda para mascotas

Sin duda, una mascota deja una huella tan especial en nuestra vida que siempre la recordaremos con amor y gratitud; por eso, vale la pena recordar sus vidas con un bello altar siguiendo la hermosa tradición de Día de Muertos. Estos son los elementos que debe incluir la ofrenda para tu mascota.

Paso 1. Su lugar especial

Limpia el lugar especial de tu mascota, donde siempre lo encontrabas descansando. Este será el lugar ideal para colocar su ofrenda.

Paso 2. Elige una foto

Seguramente tienes una colección de fotos de tu querida mascota. Elige tu favorita e imprímela para que la coloques en la ofrenda. Puedes ponerle su nombre.

Paso 3. Coloca su objeto especial

Entre tus recuerdos debes de tener alguno de los objetos favoritos de tu mascota . Por ejemplo, su platito, su juguete favorito, su mantita.

Paso 4. El camino de flores

Una de las tradiciones más especiales de Día de Muertos consiste en usar la flor de cempasúchil para atraer con su aroma a los fallecidos. En este caso, tu puedes decorar la ofrenda con estas flores de color amarillo y naranja. También puedes poner incienso o una velita aromática.

Paso 5. Su comida favorita

Una de las cosas que no pueden faltar en una ofrenda es la comida favorita del fallecido, en este caso, la de tu perrito o michi y pon el agua.

Recuerda que las ofrendas de Día de Muertos son una hermosa manera de recordar a los que ya no están, pero que se quedan por siempre en nuestra mente y en nuestro corazón.