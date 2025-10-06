¡Fúnenme, pero con argumentos! Kike Mayagoitia reta al público a conocerlo en La Granja VIP

Kike Mayagoitia es el octavo participante confirmado de La Granja VIP y ya nos visitó en adn Noticias para contarnos que se siente muy honrado de haber sido seleccionado para ser un integrante de este ambicioso proyecto de TV Azteca.

El famoso nos confesó que al principio se sintió muy nervioso por separarse de su familia, vivir en el encierro y convivir con 15 celebridades más a las que no conoce. “Estoy seguro que la convivencia diaria va a generar conflictos”. Además, el famoso nos confesó lo que estaría dispuesto a hacer si sufre hambre en La Granja VIP México . Te contamos todo lo que platicamos con el querio conductor de Venga la Alegría.

Kike Mayagotia invita a la gente a conocerlo en el 24/7

Aunque el famoso nos confesó que una de sus más grandes debilidades será separarse de su esposa, la reina de belleza, Cynthia de la Vega, y sus dos pequeños hijos, de 3 y 5 años, también reveló que se encuentra entusiasmado con vivir la experiencia de un reality show tan especial que, definitivamente, es una gran oportunidad.

“Estoy muy emocionado. Se trata de un reality que es la primera vez que se realiza en México, pero que trae una trayectoria impresionante de éxito en más de 50 países y se ve que va a estar bueno”, nos comentó entusiasmado.

Además, el famoso nos confesó que está dispuesto a vivir esta divertida experiencia aún arriesgandose a la funa en redes sociales.

“Esta experiencia que voy a vivir, independientemente si sea de funa o no sea de funa, no importa. Al final del camino son experiencias muy padres. Es algo que voy a contarle a mis hijos cuando estén grandes”, nos contó.

Kike Mayagoitia nos confiesa sus temores antes de entrar a La Granja VIP

En entrevista, Kike Mayagoitia confesó que teme que las diferentes personalidades de los granjeros comiencen a crear conflictos a lo largo de los días.

“Al final. no los conoces bien o sea alguno lo habré entrevistado o habré trabajado con alguno en algún proyecto, pero no los conozco en el 24/7. El tema yo creo que del orden, de la limpieza,del trabajo en equipo es lo que puede llegar a causar conflictos. Entiendo perfectamente que todos los arquetipos de las personalidades de todos y todas las que están escogiendo es precisamente para que haya conflicto, para que arda Troya, para que se incendie el granero”, nos dice entre risas.

No obstante, Kike Mayagoitia invita a la gente a conocerlo en el 24/7 y a llevarse una bonita sorpresa de cómo es en su día a día el carismático conductor de Venga la Alegría, que confesó que no soporta las injusticias y será el que saltaría de inmediato para proteger a alguien que está siendo bulleado.

Kike Mayagoitia confiesa que esta dispuesto a hacer si le da hambre

El conductor reveló que uno de los problemas más grandes que considera que tendrá en este reality es la comida, pues al llevar una vida fitness mantiene una rutina muy estricta.

“Yo como 7 veces al día.Tengo 24 años haciendo la misma rutina. El hecho de que me cambies eso, estoy seguro que sí anímicamente me va a pegar. ¿Cómo me va a pegar? No lo sé. No sé me van a encontrar mordiéndole la nalga a la vaca ahí por donde está la parte de la picaña”, reveló entre carcajadas.

Si La Granja saca tu lado animal, ¿con qué animal te comparas?

“Yo creo que me consideraría como un caballo, porque son muy territoriales. Yo soy muy territorial, cuido mucho mi manada, pero a la vez soy fuerte y protector. Entonces, yo creo que sería un caballo”. -Kike Mayagoitia

Kike Mayagoitia envía un mensaje a su fandom

“Me van a conocer. Yo creo que lo más importante para mí es que ustedes los que nos están viendo me conozcan en mi día a día, que me conozcan cuando cuando me enojo, lo que hago, cómo son mis reacciones. Y pues bueno, quien sienta esa conexión, empatía, yo les agradezco muchísimo su apoyo”. -Kike Mayagoitia

El conductor de Venga la Alegría envía mensaje al resto de los granjeros

“Granjeros, van a encontrar a una persona bien entregada, bien competitiva, que es aferrado, que le da con todos los retos. Que le echa ganas y que además es fiel, es leal y es una persona en la que pueden confiar”. -Kike Mayagoitia

¿De qué se trata La Granja VIP y cuándo empieza?

La Granja VIP 2025 , el nuevo reality 24/7 por el que apuesta TV Azteca, ha sido muy exitoso en más de 50 países. La Granja México se trata de encerrar en una casa a 16 granjeros que tendrán que realizar varios retos para conseguir beneficios, pero, además, tendrán que realizar las actividades propias de la vida de campo para sobrevivir.

De esta manera, veremos a las 16 celebridades convertidas en granjeros que deberán de ordeñar vacas, cuidar ovejas, puerquitos, gallinas, caballos, etcétera. ¿Lo lograrán?

No te pierdas el nuevo reality de TV Azteca, este próximo domingo 12 de octubre, en punto de las 20:00 horas por Azteca Uno y sigue el 24/7, a través de la plataforma de streaming Disney Plus.