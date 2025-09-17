¡Aquí está, mariposas! Sandra Itzel es la cuarta participante de La Granja VIP

Sandra Itzel es la cuarta participante de La Granja VIP , así lo revelaron los conductores de Venga la Alegría. La famosa actriz, cantante y bailarina llegó a las instalaciones de TV Azteca para anunciar que se integra al nuevo reality show.

Tras descubrir a Kim Shantal , ya tenemos a dos de las 8 granjeras que vivirán en La Granja México, a partir del próximo 12 de octubre. Esto es todo lo que debes saber de la celebridad que formará parte del nuevo reality de TV Azteca.

Revelan a Sandra Itzel como la cuarta integrante de La Granja VIP

La Granja VIP 2025 se sigue llenando, esta vez, los conductores de Venga la Alegría recibieron a la talentosa actriz, cantante, bailarina y presentadora mexicana, Sandra Itzel, quien aseguró estar muy emocionada por su entrada al reality 24/7 de TV Azteca.

La famosa llega con todas las ganas de aprender del funcionamiento de La Granja y dispuesta a ofrecerle a su público el show que merece.

¿Quién es Sandra Itzel, la cuarta integrante de La Granja VIP?

Sandra Itzel inició su carrera como actriz a los 4 años de edad; sin embargo, saltó a la fama como vocalista de La Sonora Dinamita. En la actualidad, se ha convertido en una de las celebridades consentidas en los realities, pues la hemos visto en “Mira Quién Baila” y “MasterChef Celebrity”.

Con su ritmo y carisma, Sandra viene lista para sacar su lado animal en La Granja VIP, donde compartirá hogar con Alfredo Adame, Kim Shantal y Jawy Méndes, quienes son los primeros granjeros confirmados.

¿Dónde ver y cuándo empieza La Granja VIP México?

La Granja VIP México es un reality por el que TV Azteca está echando la casa por la ventana. Contará con la participación de Adal Ramones como el conductor principal, quien estará acompañado de Kristal Silva , Mallezaa y Alex Garza.

El show también contará con una serie de críticos que se encargarán de discutir sobre oso lo que suceda dentro de La Granja. Los críticos liderados por Lolita Cortés serán Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y el Rey Grupero.

El estreno de La Granja VIP será el próximo domingo 12 de octubre. No dejes de seguir este divertido reality a través de Azteca UNO y Disney Plus.

