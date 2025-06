Aseguran que Katy Perry y Orlando Bloom están separados; una actriz de Friends sería la tercera en discordia

Katy Perry y Orlando Bloom podrían haberle puesto fin a su noviazgo definitivamente, luego de seis años de amor. En las últimas semanas, los rumores de la separación sonaron muy fuerte, sobre todo, se dice que el actor podría acudir en solitario a la boda del multimillonario Jeff Bezos, que podría suceder este fin de semana.

Los rumores apuntan a que la pareja lleva un año haciendo vidas separadas e incluso se dice que Orlando Bloom podría estar iniciando una nueva relación con una famosa actriz de Friends. Te contamos todo lo que se sabe.

¿No habrá boda? Katy Perry y Orlando Bloom podrían haberse separado hace un año

De acuerdo con el medio TMZ, Orlando Bloom y Katy Perry podrían estar viviendo vidas separadas desde hace un año. Y, al parecer, la relación se complicó más cuando el actor ridiculizó el viaje al espacio que realizó Katy Perry en compañía de la futura esposa de Bezos.

De acuerdo con fuentes cercanas, la pareja estaba atravesando por una mala racha, provocada por la presión mediática y la gira mundial de la cantante. Sin embargo, existen rumores que aseguran que una famosa actriz de Friends también tendría algo que ver en esta separación.

Orlando Bloom viajó a Australia para tener una conversación seria con Katy Perry

Recientemente, Orlando Bloom viajó a Australia para alcanzar a Katy Perry en una de las paradas de su gira mundial y, para visitar a su pequeña hija Daisy Dove, de cuatro años. Sin embargo, los rumores apuntan a que el actor, de 48 años, habría viajado con la intención de tener una conversación seria sobre su relación con su prometida. Sin embargo, todo parece indicar que ya no habrá relación, ni boda.

Orlando Bloom y Katy Perry se conocieron en 2017; sin embargo, fue hasta 2019 que decidieron iniciar una relación y él le pidió matrimonio con un anillo en forma de flor el Día de San Valentín. La boda supuestamente se pospuso por la pandemia y, un año después, Orlando y Katy se convirtieron en padres de la pequeña Daisy. Desde entonces, los fans han estado esperando la boda de los famosos, la que al parecer, penden de un hilo,

Ella es la actriz de Friends que sería la tercera en discordia

Según el medio Brigada, mientras la intérprete de Roar continúa su gira por Australia, su prometido se ha dedicado a acercarse a Jennifer Aniston, con quien ya se le había relacionado en 2007.

El medio asegura que una fuente cercana reveló que es bien sabido en el círculo social de los actores que han tenido más de un momento íntimo. No obstante, las fuente asegura que Jennifer Aniston no se atrevería a hacer un solo movimiento mientras que el actor no defina su situación con Katy Perry.

