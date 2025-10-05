¡Chusma! Bad Bunny sorprende con imitación de Quico de El Chavo del 8 y responde a críticas por Super Bowl

Bad Bunny no solo está en uno de los mejores momentos de su carrera al ser elegido como la celebridad encargada del show de medio tiempo del Super Bowl, sino que también volvió a ser tendencia por su divertida imitación del entrañable personaje del Chavo del 8, Quico.

El intérprete boricua se caracterizó de este divertido personaje para recrear una de las escenas de El Chavo del 8 , como parte de los sketches cómicos del exitoso programa estadunidense Saturday Night Live. Te contamos los detalles.

Bad Bunny interpretó a Quico en Saturday Night Live

Bad Bunny no deja de ser tendencia pues nuevamente el boricua acaparó la atención al participar en una parodia de una de las series latinas más populares de todos los tiempos. El intérprete puertorriqueño le dio vida a Quico de El Chavo del 8. Su participación resultó muy divertida, pues el Conejo Malo logró imitar los cachetes inflados, el tono de voz y el llanto que caracterizaban al personaje.

Aunque esta versión estaba en inglés, los actores mantuvieron las características que identificaban a cada uno de los personajes de la serie escrita por Roberto Gómez Bolaños. Junto a Bad Bunny actuaron el comediante Marcello Hernández como El Chavo; Sarah Sherman como La Chilindrina; el actor Jon Hamm, en el papel del Profesor Jirafales.

El puertorriqueño responde críticas por su participación en el Super Bowl

Uno de los detalles que llamó la atención tras el anuncio de la próxima participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 fue que el Conejo Malo se había negado a programar conciertos en EUA, pues no está de acuerdo con las políticas migratorias de Donald Trump. No obstante, fue confirmado para cantar en el medio tiempo del mayor evento de la NFL. Esta decisión le valió a Bad Bunny duras críticas en redes sociales.

Durante su aparición en Saturday Night Live, el intérprete de Ojitos lindos comentó: “Más que un logro mío, es de todos”. El famoso aseguró que su actuación en el medio tiempo del Super Bowl será algo histórico para la comunidad latina en EUA.

“Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar“, expresó en español.

Finalmente, se dirigió a los angloparlantes y dijo en inglés: “Si no entendieron lo que acabo de decir, ¡tienen cuatro meses para aprender!“.

