¡Bad Bunny arrasa! Lista de nominados a los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció las nominaciones del Latin Grammy 2025 y se dividirá en 60 categorías y Bad Bunny encabeza la lista, aquí te decimos quiénes son todos los elegidos para recibir el reconocimiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Lista de nominaciones de los Latin Grammy 2025

Grabación del Año

“Baile inolvidable” – Bad Bunny

“DtMF” – Bad Bunny

“El día del amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Desastres fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“Lara” – Zoe Gotusso

“Si antes te hubiera conocido” – Karol G

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Ao teu lado” – Liniker

“Palmeras en el jardín” – Alejandro Sanz

Álbum del Año

“Cosa nuestra” – Rauw Alejandro

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

“Papota” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Raíces” – Gloria Estefan

“Puñito de Yocahú” – Vicente García

“Al romper la burbuja” – Joaquina

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

Palabra de to’s (seca) – Carín León

“Caju” – Liniker

“En las nubes” – con mis panas – Elena Rose

“¿Y ahora qué?” – Alejandro Sanz

Canción del Año

“Baile inolvidable” – Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

“Bogotá” – Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores (Andrés Cepeda)

“Cancionera” – Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade)

“DtMF” – Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, compositores (Bad Bunny)

“El día del amigo” – Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Otra noche de llorar” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

“Palmeras en el jardín” – Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz)

“Si antes te hubiera conocido” – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G)

“#Tetas” – Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Veludo marrom” – Liniker, compositora

Nominaciones de Bad Bunny

Bad Bunny es el artista más nominado con 12 postulaciones en 9 categorías:

Grabación del año por Baile inolvidable y DTmF

Álbum del año

Canción del año

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Mejor interpretación reggaetón

Mejor álbum de música urbana

Mejor canción urbana

Mejor canción de raíces

Mejor video musical versión corta

Su más reciente disco Debí tirar más fotos es considerado como uno de los mejores discos de 2025.

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy?

La ronda final de votaciones iniciará el 1 de octubre de 2025 y la premiación se realizará el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena en La Vegas.

Así fueron los los mejores momentos de la noche de los Grammys 2025 [VIDEO] Este fin de semana pasado se llevaron a cabo los premios Grammys 2025, esta edición la gala ha generado especial expectativa; conoce quiénes son los ganadores.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.