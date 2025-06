Entrevista EXCLUSIVA: Juan Lecanda revela cómo fue interpretar a Quico en la nueva serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

‘Sin querer queriendo” es solo una de las frases icónicas que nos dejó el mágico universo de El Chavo del Ocho, la serie creada por el genio de la comedia, Roberto Gómez Bolaños. Este programa de televisión que trascendió a través de las generaciones, forma parte de la historia de México, por eso, MAX, rinde un merecido homenaje con la serie de Chespirito, en la que Juan Lecanda interpreta a Quico.

Pero, si te estás preguntando, ¿quién es Juan Lecanda y cómo consiguió interpretar a Quico? En entrevista exclusiva, el actor nos relata esta historia que le cambió la vida.

¿Quién es Juan Lecanda y cuándo nació su amor por los disfraces?

Actualmente, Juan Lecanda es uno de los conductores del noticiero ‘Cotorreando la Noticia’, de adn40, en donde el famoso combina dos de sus pasiones: los disfraces y la actuación. En entrevista exclusiva, Juan Lecanda nos confesó que su pasión por la actuación y los disfraces nació desde que era un niño; sin embargo, por recomendación de su padre comenzó a estudiar Ciencias de la Comunicación, antes de dedicarse de lleno a perseguir su sueño en Los Ángeles, donde estudió actuación.

Aunque el camino no ha sido nada fácil, Juan Lecanda no desistió jamás y con ayuda de su fé, constancia y trabajo duro ha podido participar en cine, televisión, teatro, noticieros. No obstante, conseguir el papel de Quico en la bioserie de Chespirito fue un enorme logro para su carrera, pues se trata de un proyecto que le dará proyección internacional.

Juan Lecanda y la magia de hacer reír a la gente

Desde niño, Juan Lecanda se dio cuenta de que tenía facilidad para hacer reír a la gente y, precisamente, este gusto por la comedia lo acerca a personajes icónicos de la televisión mexicana como son Roberto Gómez Bolaños y el resto de los actores que dieron vida a los habitantes de la Vecindad en la serie ‘El Chavo del Ocho’.

Según cuenta la serie de Chespirito, una de las premisas de Roberto Gómez Bolaños para crear la serie El Chavo del Ocho era que fuera una comedia muy humana. Esto es justo lo que Juan Lecanda hace cada día con sus personajes en el noticiero de adn40, reírse de la realidad de la sociedad mexicana.

Para Juan Lecanda “la risa es el combustible de la vida, la risa es la experiencia humana más agradable que puede existir”.

El camino de Juan Lecanda para dar vida a Quico en la serie de Chespirito

Juan Lecanda es un hombre que está en la búsqueda constante de nuevas oportunidades de crecimiento, por lo que cuando se enteró del casting para la bioserie de Chespirito, no dudó en participar. Tras audicionar para el papel de Quico, en 2021, y pasar varias pruebas, el proceso se detuvo y lo mantuvo en incertidumbre por casi dos años. Hasta que en diciembre de 2023, le dieron la estupenda noticia de que se quedaba con el papel.

“‘Te quedaste, querido’, dijo la directora de casting. Aventé el teléfono, me tiré en el sillón. Fue un sueño, a nivel hispanoamérica”, nos contó.

¿A quién prefieres a Quico o Chespirito?

Juan Lecanda nos confesó que a pesar de la gran admiración que siente por Roberto Gómez Bolaños, a quien considera un genio de la comedia, desde niño, sintió predilección por Quico, ya que era el personaje que más lo hacía reír. “Es el personaje más expresivo, los cachetes, los ojos, la voz”.

“Es una responsabilidad enorme interpretar a este personaje que cautivó a millones de almas”, confesó.

Además de interpretar al personaje antagónico en la Vecindad, pues Quico es el niño mimado y rico que molesta al Chavo del 8, Juan Lecanda también da vida a Marcos Barragán, el hombre que fue el antagónico detrás de cámaras de Roberto Gómez Bolaños.

¿Dónde puedo ver ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ y de qué se trata?

La bioserie de Chespirito cuenta la vida del genio Roberto Gómez Bolaños, de su legado y la herencia que dejó a la comedia en México. Lecanda nos revela que se trata de una historia muy humana.

“La gente va a conocer al ser humano detrás del genio. Va a conocer las fibras más sensibles, más íntimas y más personales de este genio que fue Roberto Gómez Bolaños, más allá de la estrella”, revela.

No te puedes perder el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, que llega este 5 de junio, a la plataforma de streaming MAX. ¿Listo para conocer la historia detrás del genio?

