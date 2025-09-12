Bad Bunny revela por qué no dará conciertos en Estados Unidos

Bad Bunny decidió no incluir a Estados Unidos en su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que inició en julio con una residencia de 30 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, debido a la presencia de ICE y las redadas migratorias.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

En una entrevista con la revista i-D, el cantante puertorriqueño admitió que uno de los factores que influyó en su decisión fue el aumento de las redadas y deportaciones de inmigrantes bajo la administración del presidente Donald Trump.

La preocupación por las deportaciones de latinos

El intérprete de Un Verano Sin Ti explicó que su decisión no responde a un rechazo hacia el público estadounidense, sino a un tema mucho más sensible: el contexto migratorio y la situación de la comunidad latina en ese país.

“Había muchos motivos para no presentarme en Estados Unidos, y ninguno de ellos fue por odio. Pero sí estaba la preocupación de que ICE pudiera estar afuera de mis conciertos”, confesó.

El artista aseguró que, aunque disfruta conectar con los latinos que viven en ese país, esta vez decidió priorizar la seguridad y la experiencia de sus seguidores.

Mientras tanto, en otros países, todos los conciertos se encuentran agotados y han atraído a cientos de miles de fanáticos, incluidas celebridades que han viajado a la isla para verlo.

Bad Bunny dedica fuerte mensaje a Harry Styles en Coachella 2023 [VIDEO] El reguetonero Bad Bunny causó controversia en redes sociales tras dedicar un fuerte mensaje a Harry Styles en Coachella 2023; esto fue lo que dijo.

Puerto Rico como epicentro cultural del proyecto de Benito

Para Bad Bunny , ofrecer una residencia en su tierra natal tiene un valor simbólico. Explicó que en Puerto Rico los fanáticos pueden vivir la experiencia completa de su música, impregnada de la cultura, el orgullo y la alegría boricua.

“En este concierto la puertorriqueñidad está más presente que nunca. Es algo que une a generaciones”, afirmó. En sus shows se mezclan jóvenes de 17 años con adultos mayores, todos compartiendo el baile, el canto y la emoción colectiva.

Bad Bunny agotó ocho fechas en México

México no se queda fuera de la gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour; las presentaciones se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, con ocho fechas programadas en diciembre de 2025:



Miércoles 10 de diciembre

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Este tour marca una parada significativa en la Ciudad de México, donde Bad Bunny ha tenido una conexión especial con su público, pues hace un par de años agotó fechas en el Estadio Azteca.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.