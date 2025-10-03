¡Ya puedes comprar celulares Pixel! Google abre su primer Centro de Atención Autorizado en México

¿Tienes ganas de un celular Pixel? Ya no hay pretexto para tener el smartphone de tus sueños porque muy pronto Google tendrá un Centro de Atención Autorizado en México.

Sabemos que este anuncio llenará de esperanza a los fans de Google Pixel porque podrán conseguir refacciones originales para sus equipos. El gigante de Mountain View anunció la llegada de este nuevo centro de atención para ¡antes de que termine el 2025! Te contamos todos los detalles.

¿Cómo solicitar la reparación de un teléfono Pixel?

Anteriormente, solicitar la reparación de un smartphone Google Pixel solo era posible a través de un proveedor de servicios autorizado, que no era un centro de atención autorizado oficial. Después de la esperada llegada de sus celulares, Google dio el siguiente paso para estar al nivel de gigantes tecnológicos como Samsung y Apple que cuentan con centros de atención autorizados oficiales en México.

De ahora en adelante, cuando requieras soporte técnico para tus dispositivos electrónicos en garantía o fuera de ella, únicamente deberás de solicitar una cita en el nuevo Centro de Atención de Google.

Google anunció la apertura de su primer Centro de Atención Autorizado para dispositivos Google Pixel en México, ubicado en la Avenida Masaryk de la Ciudad de México. Este nuevo espacio abrirá en noviembre del 2025 y brindará una experiencia premium con atención presencial

¿Dónde estará y cuándo abre el Centro de Atención Autorizado de Google en México?

De acuerdo con un comunicado reciente, Google anunció que su Centro de Atención Autorizado en México abrirá sus puertas a partir de noviembre de 2025. Este centro autorizado se ubicará en:

Avenida Masaryk, una de las zonas más exclusivas de la colonia Polanco en la CDMX.

En este lugar podrás obtener soporte técnico especializado para celulares, smartwatches y tus audífonos Pixel. La compañía aseguró que en este lugar, los clientes obtendrán refacciones originales

Google Pixel lanza su nueva familia Pixel 10

La serie Pixel 10 llega con novedades destacadas tanto en diseño como en potencia. Los celulares Pixel 10 están equipados con el nuevo chip Tensor G5 construido con proceso de 3 nm, que ofrece mejor rendimiento y eficiencia energética. Su pantalla “Actua” OLED de 6.3 pulgadas, 120 Hz y nivel de brillo pico de hasta 3,000 nits, promete una experiencia fluida y visibilidad óptima, incluso bajo sol intenso.

Google Pixel promete ayudar a sus usuarios a convertirse en fotógrafos profesionales con un sistema de triple cámara trasera que incluye lente principal de 48 MP (gran angular con enfoque macro), lente ultra gran angular de 13 MP y un nuevo teleobjetivo de 5x óptico, además de zoom digital de hasta 20x.

En software, integra una fuerte apuesta por la inteligencia artificial con funciones como Gemini Nano, Magic Cue (que anticipa información útil en llamadas o mensajes), Camera Coach para ayudarte a capturar mejores fotos, y otras mejoras de edición fotográfica.

¡Ya no hay pretexto! Consigue tu nuevo Google Pixel y disfruta de la mejor tecnología en smartphones sin miedo a las reparaciones.