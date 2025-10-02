Netflix pierde 15 mil millones de dólares tras declaraciones de Elon Musk

El magnate Elon Musk , dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, llamó públicamente a cancelar Netflix, sumándose a una campaña iniciada por la cuenta conservadora Libs of TikTok.

El empresario criticó las políticas de diversidad de la plataforma y acusó a la compañía de promover una supuesta “agenda transgénero” entre los niños.

El detonante fue la serie animada Dead End: Paranormal Park , creada por Hamish Steele, que incluye personajes LGBT. Según Musk y Libs of TikTok, el programa es un ejemplo de cómo Netflix impulsa narrativas que, en su opinión, afectan negativamente a menores.

Caída de acciones de Netflix en Wall Street

Tras los mensajes de Musk en X, las acciones de Netflix registraron caídas consecutivas. El pasado miércoles 1 de octubre, los títulos bajaron un 2%; mientras que además el jueves 2 repitieron la caída, acumulando una pérdida de 15 mil millones de dólares en capitalización bursátil en solo dos días.

Los inversionistas reaccionaron con cautela ante la presión social que representa la figura de Musk , considerado uno de los empresarios más influyentes en los mercados financieros.

A pesar de ello, Netflix no ha emitido ninguna postura oficial sobre el boicot ni sobre sus pérdidas recientes.

Antecedentes de Musk contra la “cultura ideológica”

La postura del magnate no es nueva. En 2022, su hija mayor, Vivian Jenna Wilson, se declaró transgénero y cambió legalmente de identidad.

El magnate aseguró que perdió la relación con ella por la “ideología progresista” de una escuela de élite en California. Desde entonces, Musk ha intensificado su discurso crítico hacia políticas de diversidad en empresas tecnológicas y de entretenimiento.

El caso de Charlie Kirk estalló el escándalo

El boicot se viralizó rápidamente y recibió el apoyo de figuras públicas, como el comediante Rob Schneider , conocido por sus posturas conservadoras; sin embargo, también desató críticas de activistas y comunidades LGBT, quienes acusan a Musk de fomentar discursos de odio y desinformación.

En paralelo, el creador de Dead End fue señalado en redes por comentarios supuestamente irrespetuosos sobre el activista ultraconservador Charlie Kirk , asesinado en septiembre, lo que avivó la controversia.

