El futuro llegó: Editar fotos con la voz, la mejor función de Google Fotos, ahora será gratis

Hace un par de semanas, Google informó sobre su nueva función para editar fotos utilizando la Inteligencia Artificial de la manera más sencilla posible: con un comando por voz. Parecía una función exclusiva para sus dispositivos celulares, sin embargo, se extenderá a todos los teléfonos con Android próximamente.

De acuerdo con el medio “The Varge”, Google Fotos ampliará su nueva función a otros celulares y dejará de ser exclusiva de Pixel 10. La herramienta es conocida como “ Editar Preguntando ” y es tan sencilla de usar que podría convertirse en la favorita de millones de usuarios en poco tiempo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo editar en Google Fotos con la voz?

Esta función busca facilitar la edición de las fotos a un nivel prácticamente futurista. Antes era “tardado” quitar personas de las imágenes, quitar objetos o cambiar los colores del fondo, pero ahora, todo esto es posible con una simple indicación por voz .

Antes de utilizar esta función, debes asegurarte de que tu teléfono Android tenga activada la integración de Gemini en Google Fotos (lo puedes ver en Configuración), después, debes realizar los siguientes pasos:



Abrir la foto que quieres editar Seleccionar la opción “Editar” Seleccionar la opción “Ayúdame a editar” Seleccionar “Continuar” Escribir las modificaciones que quieres hacerle a la foto, siendo lo más específico posible Si no quieres escribir, puedes activar el dictado por voz, seleccionar el micrófono y dictarle al teléfono las modificaciones que quieres ver en la foto Seleccionar “Entrar” y luego “Guardar”

Y listo, ahora tendrás una foto con el fondo diferente o libre de objetos, o con un mejor brillo o con un estilo “retro”, incluso con una muy alta definición si así lo deseas; todo gracias al trabajo de Gemini , una de las Inteligencias Artificiales más avanzadas del mundo.

¿Por qué Google Fotos ahora será gratis?

Cabe destacar que la función de “Editar Preguntando” en Google Fotos se irá liberando de manera gradual en los dispositivos. Actualmente solo aplica para usuarios de Estados Unidos, pero se espera que se pueda ampliar a otros países en los próximos meses.

El objetivo es que esta nueva herramienta pueda estar disponible para todos los teléfonos Android próximamente, como un ejemplo más de lo que google puede ofrecer con su inteligencia artificial, atrayendo a millones de clientes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.