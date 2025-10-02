Tras cancelar gira en 2025, Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha de concierto en CDMX

Luego de que Avenged Sevenfold pospusiera el tour por Latinoamérica que tenía previsto para el final de este 2025, la agrupación de rock anunció que el concierto que daría el 11 de octubre en la Ciudad de México (CDMX) se llevará a cabo el próximo 17 de enero del 2026 en un escenario diferente al Estadio Alfredo Harp Helú.

A través de un comunicado en conjunto con Ocesa, se informó a los fanáticos que todos los boletos adquiridos para la primera fecha anunciada serán válidos para el 17 de enero del próximo 2026, sin embargo, también estará disponible la opción de solicitar el reembolso correspondiente.

Nueva sede del concierto de Avenged Sevenfold en CDMX

De acuerdo con el anuncio de la agrupación el concierto de Avenged Sevenfold ya no se llevará a cabo en el Alfredo Harp Helú, pues con la finalidad de retribuir a los fanáticos por la fecha pospuesta, el evento ahora se realizará en el Estadio GNP Seguros.

Es importante mencionar que las zonas de los boletos fueron redistribuidas, lo cual generó malestar entre los fanáticos debido a que algunos señalan que el área que se les asignó está mucho más retirada en comparación con los boletos que adquirieron en primera instancia.

Liberan más boletos para el concierto de Avenged Sevenfold en CDMX

Con el anuncio del cambio de sede del concierto de Avenged Sevenfold en la CDMX, también se dio a conocer que se liberaron más boletos para el evento que se llevará a cabo a inicios del próximo 2026.

Se dio a conocer que a partir del próximo 9 de octubre saldrán a la venta general más boletos para el evento musical, lo cual abre la posibilidad para los miles de fanáticos que se quedaron esperando espacio para el concierto que se llevaría a cabo este 11 del mismo mes.

¿Cuáles son las bandas que le abrirán a Avenged Sevenfold en CDMX en 2026?

Con la finalidad de brindar un evento de mayor calidad y una experiencia “mucho más épica”, Avenged Sevenfold dio a conocer que ahora en su concierto en la CDMX estarán abriendo tres agrupaciones de talla internacional como las siguientes:

A Day to Remember

Mr. Bungle

Daron Malakian and Scars on Broadway (banda alternativa del guitarrista de System of a Down)

¿Cómo solicitar reembolso por el concierto de Avenged Sevenfold?

Como bien se mencionó anteriormente aquellas personas que quieran el reembolso por el concierto aún lo pueden solicitar, esto a través del enlace tkmx.link/PoliticaDeCompra de la compañía que distribuyó los boletos del evento.

