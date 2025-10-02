¿Juan Gabriel está vivo? Revelan que la CURP del divo de Juárez sigue activa

Juan Gabriel falleció a los 66 años, el 28 de agosto de 2016, por un infarto al miocardio y, desde entonces, surgió la leyenda urbana que aseguraba que el divo de Juárez simulado su muerte para comenzar una vida alejada de los reflectores.

Y, nueve años después, siguen surgiendo pruebas que aseguran que Juanga efectivamente podría seguir vivo, por ejemplo, un vídeo viral que muestra a un hombre idéntico al cantante en un restaurante en París. Incluso, tras el avistamiento, se reveló que la CURP de Juanga sigue activa. Te contamos todos los detalles de esta historia.

Un video viral muestra a un hombre idéntico a Juan Gabriel en París

A través de redes sociales, se viralizó un video que muestra imágenes de un hombre idéntico a Juan Gabriel comiendo en un restaurante en París. Este video del usuario de TikTok Fidel Martín generó controversia entre los internautas, pues los fans del intérprete de ‘Querida’ mantienen la ilusión de que el famoso continúe con vida.

El divo de Juárez se convirtió en una figura icónica de la cultura mexicana, ya que su inmenso talento como compositor y cantante le permitió conectar profundamente con la gente a través de la letra de sus canciones.

Descubren que la CURP del divo de Juárez sigue activa

Tras la viralización del supuesto Juan Gabriel parisino en redes sociales, apareció una nueva prueba que podría probar la hipótesis de que el divo de Juárez fingió su muerte.

El usuario de X @DonHugoSanchez compartió en redes una impactante prueba de que Juanga está vivo. El internauta reveló que la CURP de Alberto Aguilera Valadez, nombre verdadero del cantante, sigue activa, pues al ingresar los datos del cantante en la página oficial del Registro Nacional de Población (RENAPO), ¡su CURP sigue activa!

No están ustedes para saberlo... naah si están y yo tmbn para contarlo, Juan Gabriel esta muerto pero la CURP de Alberto Aguilera Valadez no ha sido dada de baja por defunción pic.twitter.com/g1mS32VGPs — Don Hugo Sánchez (@husalo_) October 1, 2025

Esta situación llamó la atención de los internautas, pues se esperaría que cuando una persona haya fallecido, en su CURP aparezca una leyenda en la que se lee: “Inactiva por defunción”. Pero, en el caso de Juan Gabriel no es así.

No obstante, expertos explican que una CURP activa no necesariamente significa que una persona siga viva. Y tú, ¿qué piensas qué pasó con Juan Gabriel?